Ultramaratonistul Tiberiu Ușeriu și-a anunțat întoarcerea în competiția 6633 Arctic Ultra, după 7 ani

Ultramaratonistul Tiberiu Ușeriu și-a anunțat, joi seara, întoarcerea în competiția 6633 Arctic Ultra de la Cercul Polar, după șapte ani de la ultima participare, relatează Agerpres.

Ușeriu a câștigat acest ultramaraton trei ani la rând, în 2016, 2017 și 2018.

Potrivit acestuia, decizia înscrierii în competiție a venit după ce echipa din Canada care produce un documentar despre el l-a invitat la 6633 Arctic Ultra pentru a filma câteva cadre, iar el a considerat că ‘nu poate deveni actor în propria viață’ și că nu poate ‘mima epuizarea și durerea de dragul unei camere de filmat’, astfel că a ales să participe drept concurent.

‘6633 Arctic Ultra e considerată una din cele mai friguroase și dificile curse de anduranță. Prima dată am luat startul în urmă cu nouă ani. În martie 2018 câștigam acest ultra pentru a treia oară consecutiv și speram eu, ultima dată. Doar că acum două zile viața mi-a jucat o mică festă. De aproximativ cinci ani o echipă din Canada lucrează cu mine la un documentar. Și-au dat seama că le lipsește material de la Cercul Polar. M-au sunat să mă invite în Canada, să mergem la 6633 și să tragă niște cadre cu mine pe acolo. Altfel spus, să fac figurație. Să fiu puțin actor strecurat printre participanți. Am cugetat o vreme. Mi-am dat seama că nu pot deveni actor în propria viață. Și cu atât mai puțin, figurant. Nu cred că am talent. Așa că am venit cu următoarea idee: să mă înscrie în cursă. Sună ireal, dar după șapte de ani, mă întorc la locul crimei. La 6633 Arctic Ultra am experimentat câteva lucruri memorabile: Pustietatea albă, spectacolul Aurorei Boreale, frigul de multe grade minus și propriile mele limite fizice și mentale. Am aflat lucruri nebănuite despre mine. E cam imposibil să mimezi epuizarea și durerea de dragul unei camere de filmat. Asta dacă nu te cheamă Di Caprio și joci în The Revenant. Așa că voi participa din nou la cursa care m-a consacrat. O voi face în stilul meu, adică pe bune’, a scris Tiberiu Ușeriu, pe pagina sa de socializare.

Ușeriu recunoaște că nu este foarte pregătit pentru această cursă, dar spune că este optimist.

‘Nu sunt foarte pregătit, am fost luat ca din oală. Aveam un program încărcat și aliniate cu totul alte planuri. Dar viața vine uneori cu provocări și surprize. Rezist greu la provocări. Plec optimist. În final sper să iasă un documentar sincer, cât mai aproape de adevăr, cu toate riscurile de rigoare. Țineți pumnii strânși, prieteni! Pe curând și până la capăt’, a postat Ușeriu pe Facebook.

Ediția din acest an a 6633 Arctic Ultra a început joi, 27 februarie.

Organizatorii au confirmat pe pagina de Facebook a competiției participarea lui Tiberiu Ușeriu, pe care l-au numit ‘vechi prieten al 6633’, și i-au urat succes.