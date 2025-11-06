UE vrea un „Schengen militar” pentru deplasarea rapidă a trupelor și armamentului, în fața amenințării Rusiei

Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocrația excesivă și pentru a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, pe fondul îndoielilor legate de sprijinul SUA și al amenințărilor rusești reînnoite, arată o analiză Kyiv Post, citată de Rador.

Uniunea Europeană pregătește un plan pentru o deplasare mai rapidă a trupelor, armamentului și proviziilor pe continent în cazul unui conflict cu Rusia.

Comisia Europeană urmează să prezinte o propunere în acest sens pe data de 19 noiembrie, concentrându-se pe ceea ce oficialii numesc „mobilitate militară” – capacitatea de a transporta militari, muniții și echipamente rapid și fără întârzieri birocratice. Documentul, obținut de RMF FM, include atât noi propuneri legislative, cât și o actualizare a proiectelor în curs.

Către un „Schengen militar”

Oficialii de la Bruxelles descriu efortul ca un fel de „Schengen militar”, făcând trimitere la sistemul care permite europenilor să călătorească liber fără controale la frontieră.

Ideea este de a crea o zonă în care convoaiele militare să poată trece granițele la fel de ușor – o zonă susținută de reglementări armonizate, drumuri și căi ferate modernizate și o rețea de coridoare, aeroporturi și porturi maritime pregătite pentru armată. În prezent, multe poduri și tuneluri europene nu pot face față tancurilor grele, iar documentația complicată poate întârzia deplasarea trupelor zile întregi.

„Transportul tancurilor dinspre Vest către Flancul Estic ar putea duce la blocarea acestora în tuneluri sau la așteptarea unor permise de tranzit”, a declarat Dariusz Joński, membru al Comisiei de Apărare a Parlamentului European.

Rezolvarea blocajelor și a birocrației

Planul Comisiei Europene își propune să elimine astfel de obstacole prin consolidarea podurilor, extinderea capacității feroviare și îmbunătățirea coordonării dintre statele membre. Bruxelles-ul dorește de asemenea să digitalizeze logistica vamală și să creeze un „cadru de urgență” pentru transportul militar prioritar.

O altă propunere ar fi crearea unei „flote a solidarității” – un set de vagoane și locomotive specializate disponibile pentru utilizare militară rapidă în întreaga Europă.

În plus, este de așteptat ca UE să propună noi măsuri de securitate pentru a proteja rutele de transport critice față de sabotaj sau atacuri cibernetice.

Europa acționează în timp ce Washingtonul oscilează

Motivația Europei de a fi pregătită din punct de vedere militar vine pe fondul incertitudinii cu privire la angajamentul SUA față de flancul estic al NATO.

La Washington, Austin Dahmer, desemnat de administrația Trump să conducă biroul de strategie al Pentagonului, a admis recent sub jurământ că „Rusia rămâne o amenințare la adresa securității Statelor Unite”. Această recunoștere din partea lui Dahmer vine în contextul în care Pentagonul se confruntă cu o nemulțumire bipartită din cauza unei serii de decizii opace – de la întreruperea discretă a ajutorului acordat Ucrainei până la retragerea unei brigăzi americane din România, o mișcare care i-a surprins pe aliații de pe flancul estic al NATO.

„De fiecare dată când Washingtonul ezită, Moscova testează linia”, a declarat un diplomat european, vorbind sub protecția anonimatului cu Kyiv Post pentru a putea discuta despre evaluări interne sensibile. „Dacă SUA se retrage chiar și puțin, Rusia umple imediat spațiul liber.”

România, Polonia și statele baltice văd semnalele amestecate transmise de Pentagon ca potențiale semne de avertizare pentru reducerea forțelor americane.

„Se prea poate ca SUA să numească încă Rusia o amenințare”, a declarat un alt oficial european reporterilor de la Bruxelles, „dar o amenințare nu înseamnă prea mult dacă Washingtonul nu își poate pune propria viziune în ordine.”

Coordonarea cu NATO

Oficialii europeni subliniază că planul va fi elaborat în strânsă cooperare cu NATO pentru a evita dublarea. Polonia, în mod special, a făcut presiuni pentru a se asigura că eforturile UE rămân în concordanță cu logistica și planificarea apărării NATO.

