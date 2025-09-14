UE condamnă intruziunea dronelor ruse în spațiul aerian românesc: „Escaladare imprudentă”
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea ”inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o ”escaladare imprudentă”, informează agenţia France Presse, transmite Agerpres.
”Încălcarea spaţiului aerian românesc de către drone ruse este o încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat membru al Uniunii Europene”, a scris Kaja Kallas pe X.
”Această escaladare imprudentă ameninţă securitatea regională. Ne exprimăm solidaritatea cu România”, a adăugat Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politică de securitate.
Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.
„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, se arată într-un comunicat al MApN.
În acest context, aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona, până la ora 21.30, şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, potrivit sursei amintite.
„Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ţinta, vizual şi radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluţiei. Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”, a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel.
În comunicatul de presă, MApN condamnă încă o dată acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre.
