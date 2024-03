UDMR-istul Antal Arpad: Traseismul politic este cancerul democraţiei româneşti. Trebuie soluții pentru stoparea migrației politice în Parlament și în administrația locală

Foto: InquamPhotos / George Călin

Antal Árpád, UDMR: Văzând ce s-a întâmplat în Parlament în aceste zile, cred că am fost foarte naivi cei care am crezut că generaţiile noi de politicieni vor face o lume mai normală. Este foarte trist că am ajuns aici, pentru noi, cei care nu vrem să fugim, să plecăm din această ţară