Árpád Antal, primarul din Sfântu Gheorghe: Statul profund românesc a putut vedea că UDMR merge pe propriul drum și că Viktor Orbán se alinia cu UDMR în afacerile transilvănene și românești, nu invers / Înțelegem cum funcționează România mult mai bine decât politicienii de la Budapesta

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Árpád Antal, primarul din Sfântu Gheorghe și unul dintre liderii puternici ai UDMR, a declarat într-un interviu pentru publicația Transtelex că momentul în care UDMR a respins laudele aduse de Viktor Orban lui George Simion în campania electorală au demonstrat că UDMR ”înțelege cum funcționează România mult mai bine decât politicienii de la Budapesta”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a spus că le-a transmis politicienilor din Ungaria, inclusiv vicepremierului Zsolt Semjén, că declarațiile celebre ale lui Viktor Orban de la Abația Tihany despre candidatul extremist Simion sunt inacceptabile.

”A fost încă o dată foarte clar că noi, UDMR, noi, maghiarii din Transilvania, stăm pe propriile picioare. S-a demonstrat că narațiunea, adesea formulată de la București, conform căreia Viktor Orbán controlează maghiarii din Transilvania, nu este adevărată. Acesta a fost un moment în care clasa politică românească, dacă vreți, statul profund românesc, a putut vedea că UDMR mergea pe propriul drum și că Viktor Orbán se alinia cu UDMR în afacerile transilvănene și românești, nu invers”, a spus Antal Arpad în interviul pentru Transtelex.

El a adăugat că loialitatea UDMR este în primul rând față de România: ”relația dintre UDMR, maghiarii din Transilvania și guvernul maghiar este că pentru ceea ce nu putem rezolva la București, cerem ajutor de la Budapesta. Ordinea este foarte importantă. Pentru că ne așteptăm ca Bucureștiul să ne rezolve problemele, pentru că plătim impozite în România, suntem cetățeni onești și loiali ai acestei țări”.

Principalele declarații ale lui Antal Arpad pentru Transtelex:

Declarația lui Viktor Orbán de la Tihany (despre susținerea lui George Simion – n. red.) poate fi interpretată în mai multe feluri. Interpretarea lui Hunor Kelemen este că prim-ministrul Ungariei a greșit, a evaluat greșit situația. Viceprim-ministrul Zsolt Semjén a explicat această declarație spunând că Viktor Orbán a lăsat o portiță pentru dialog cu George Simion pentru a proteja comunitatea maghiară din Transilvania, în cazul în care Simion ar fi câștigat alegerile. Hunor Kelemen și alți politicieni din UDMR au declarat public că declarația prim-ministrului a provocat confuzie în rândul maghiarilor din Transilvania. Cei care au interpretat declarația de la Tihany ca un fel de poziție în favoarea lui Simion nu au știut cu adevărat ce să creadă din cuvintele prim-ministrului. Pentru că știau exact că în această chestiune ar trebui să asculte de UDMR. Cu toate acestea, cred că marea majoritate a maghiarilor din Transilvania nu pot fi convinși să-l susțină pe Simion în niciun caz. Dar cred că în 24 de ore lucrurile s-au pus cu adevărat la punct.

Tot ce pot spune este că în acele zile am vorbit mult cu politicieni maghiari de rang înalt și le-am spus tuturor că alegerile prezidențiale din România nu erau o situație previzibilă. Pentru că ei chiar credeau că Nicușor Dan nu avea rezervele necesare pentru a inversa rezultatul din primul tur. Ulterior s-a dovedit clar că a fost o greșeală de calcul.

Ați vorbit cu Zsolt Semjén, viceprim-ministru al Ungariei? Pentru că săptămâna aceasta, la Băile Tușnad, viceprim-ministrul maghiar v-a mulțumit în mod special pentru că l-ați informat despre ce a spus Viktor Orbán la Tihany.

Avem o relație activă, discutăm lucruri din când în când. Nu aș fi vorbit niciodată despre asta, desigur, dar dintr-un anumit motiv, Zsolt Semjén a considerat important să declare acest lucru într-un mod atât de public. În acea săptămână am vorbit de mai multe ori cu el și i-am spus de mai multe ori că nu am privit cu ochi buni ceea ce se întâmpla la Budapesta, fie în presa pro-guvernamentală, fie în altă parte, în legătură cu alegerile prezidențiale din România. I-am spus că acest lucru nu este în favoarea noastră, că nu îl susținem. Și evident, după declarația premierului Orban de la Tihany, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-l sun pe Zsolt Semjén și să-i spun: acest lucru este complet inacceptabil pentru noi, complet de neînțeles.

Cred că toată lumea ar trebui să învețe din această poveste că înțelegem cum funcționează România mult mai bine decât politicienii de la Budapesta. Știam că alegerile prezidențiale din România nu se terminaseră după primul tur. În campania dinaintea primului tur, spuneam că Crin Antonescu îl putea învinge ușor pe George Simion în turul al doilea, pentru că toate datele noastre susțineau acest lucru. În noaptea primului tur, însă, eu însumi am spus că vom face tot posibilul pentru a asigura victoria lui Nicușor Dan. Și știam exact că putem realiza acest lucru dacă măcar un milion și jumătate de oameni care nu au votat în primul tur ar merge la vot. Știam că acei un milion și jumătate de oameni există.

Am simțit atunci: aceasta este o ocazie foarte bună pentru noi să arătăm că comunitatea maghiară din Transilvania este o comunitate politică independentă care își urmează propriul drum. Consider acest lucru mult mai important și, în acest sens, cred că toată această poveste a fost benefică pentru UDMR.

A fost încă o dată foarte clar că noi, UDMR, noi, maghiarii din Transilvania, stăm pe propriile picioare. S-a demonstrat că narațiunea, adesea formulată de la București, conform căreia Viktor Orbán controlează maghiarii din Transilvania, nu este adevărată. Acesta a fost un moment în care clasa politică românească, dacă vreți, statul profund românesc a putut vedea că UDMR mergea pe propriul drum și că Viktor Orbán se alinia cu UDMR în afacerile transilvănene și românești, nu invers. Relația dintre UDMR, maghiarii din Transilvania și guvernul maghiar este că pentru ceea ce nu putem rezolva la București, cerem ajutor de la Budapesta. Ordinea este foarte importantă. Pentru că ne așteptăm ca Bucureștiul să ne rezolve problemele, pentru că plătim impozite în România, suntem cetățeni onești și loiali ai acestei țări. Dacă Bucureștiul spune nu la ceva o dată, de două ori, de trei ori, de n ori, atunci nimeni nu se poate aștepta să renunțăm la aceste obiective. Vom încerca să le atingem cu ajutorul altora. Cel mai bun exemplu în acest sens este înființarea unei universități maghiare. Ne-am dorit dintotdeauna o universitate maghiară de stat. După ce am eșuat în realizarea acestui obiectiv timp de decenii și după ce a devenit aproape clar că elita politică românească nu era deschisă implementării sale, nu am renunțat la acest obiectiv, dar Sapientia a fost înființată cu sprijinul statului maghiar. Este foarte bine că a fost înființată, dar asta nu face ca situația ca universitatea maghiarilor din Transilvania să fie finanțată parțial sau integral de contribuabilii maghiari să fie una normală.

Pe lângă declarația lui Orban de la Tihany, au existat multe alte situații în care am demonstrat că mergem pe propriul drum. De exemplu, nu am urmat Fidesz când acesta a părăsit Partidul Popular European. Avem și noi multe probleme cu PPE. În ciuda acestui fapt, credem că avem un loc în Partidul Popular. Încercăm să modelăm deciziile Partidului Popular în direcția corectă cu cei doi europarlamentari ai noștri, dar nu avem nicio intenție să părăsim Partidul Popular. Sau să luăm evaluarea războiului din Ucraina. Hunor Kelemen a spus din primul minut, și eu însumi am spus-o pe 15 martie, în fața a mii de oameni din Sfântu Gheorghe, că Rusia este agresorul, într-un moment în care Budapesta spunea lucruri diferite despre asta. Prin urmare, nu pot decât să repet: mergem pe propriul drum, avem grijă de interesele comunității maghiare din Transilvania și, bineînțeles, este întotdeauna important pentru noi să avem un parteneriat strategic cu guvernul maghiar.

Nu credeți că, în așteptarea unei posibile schimbări de guvern la Budapesta, UDMR ar avea nevoie de o strategie pentru era post-Orbán?

Pot spune că cooperarea noastră cu guvernul Fidesz-KDNP după 2010 a fost foarte fructuoasă. Sprijinul pe care comunitatea maghiară din Transilvania l-a primit din partea acestui guvern după 2010 i-a ajutat să rămână în patria lor. Exact asta i-am cerut partenerului nostru strategic: să ne ajute să ne asigurăm că maghiarii din Transilvania pot rămâne acasă, că pot prospera în patria lor. Au făcut asta. Ce motiv am avea să ne schimbăm acum? Este în interesul nostru ca ei să continue ceea ce au făcut până acum. Și dacă există o greșeală în sistem, ar trebui să o corectăm. Dacă va exista vreodată o schimbare de guvern în Ungaria, sunt sigur că vom rezolva și această situație.

Comunitatea maghiară din Transilvania este o societate extrem de stratificată. Imaginați-vă că în Uniunea Europeană există state membre cu o populație mai mică decât cea a maghiarilor din Transilvania. Deci suntem o societate extrem de complexă și este teribil de dificil să iei decizii politice într-un mod care să primească sprijinul a 85% din societate. Și nu vom prelua campania Fidesz. Nu vom prelua pentru că mesajele de campanie ale Fidesz care se aplică societății ungare nu funcționează în comunitatea maghiară din Transilvania și nu vrem ca acestea să funcționeze. Din nou, pot spune doar că mergem pe propriul drum și în acest domeniu.