Real Madrid este împotriva posibilului meci dintre Villarreal și Barcelona la Miami în decembrie: „Avantaj sportiv nejustificat cluburilor solicitante”

Real Madrid s-a opus desfășurării unui meci de campionat între Villarreal și FC Barcelona la Miami printr-un comunicat publicat marți. Clubul madrilen, care consideră că această delocalizare nu respectă „egalitatea între concurenți”, a sesizat diversele instituții ale fotbalului internațional, notează L’Equipe.

Los Merengues s-au opus ferm desfășurării unui meci din etapa a 17-a din La Liga la Miami, la o zi după aprobarea Federației Spaniole.

„Integritatea competiției cere ca toate meciurile să se dispute în aceleași condiții pentru toate echipele”, a comunicat clubul madrilen. „Modificarea unilaterală a acestui regim afectează egalitatea între concurenți, compromite legitimitatea rezultatelor și creează un precedent inacceptabil care deschide calea către excepții bazate pe interese altele decât cele strict sportive, afectând în mod clar integritatea sportivă și riscând să falsifice competiția.”

FIFA, UEFA și Consiliul Sportiv au fost sesizate

Realul regretă că cluburile din La Liga nu au fost consultate și consideră că acest meci pe un alt continent „încalcă principiul esențial al reciprocității teritoriale care guvernează competițiile de campionat cu tur-retur (acasă-deplasare), (…) acordând un avantaj sportiv nejustificat cluburilor solicitante.”

Madrilenii au anunțat că au contactat FIFA, UEFA și Consiliul Superior al Sporturilor (CSD) pentru a împiedica desfășurarea meciului în Florida. Villarreal-Barcelona ar putea deveni, dacă cererea celor două cluburi nu este respinsă de instituții, primul meci oficial de campionat disputat în străinătate, înainte de un probabil meci din Serie A la Perth (Australia) între Milan și Como, pe 6 februarie 2026.