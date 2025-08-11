Relocarea meciului Villareal – Barcelona la Miami, criticată vehement de fanii fotbalului spaniol: „Fotbalul este, înainte de a fi o ramură a industriei și a divertismentului, o legătură socială și culturală”

Într-un comunicat publicat luni pe site-ul său, Fasfe, principala asociație a acționarilor și a socios (membri cotizanți) din fotbalul spaniol, a criticat dur proiectul adoptat de Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF), care vizează relocarea meciului de La Liga, Villarreal-Barcelona, în Statele Unite. Asociația nu exclude posibilitatea de a acționa în justiție pentru a-și atinge scopul, relatează L’Equipe.

Un refuz categoric: Fasfe, Federația Acționarilor și Socios din Fotbalul Spaniol, care reunește numeroși suporteri, a deplâns luni acordul dat de Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) pentru relocarea la Miami (SUA) a meciului Villarreal-Barcelona, programat pe 20 decembrie, în cadrul etapei a 17-a din La Liga. Pe site-ul său, asociația a formulat o opoziție „absolută, totală și fermă” față de acest proiect.

„Considerăm rușinos faptul că se încearcă pervertirea campionatului nostru, luându-i rațiunea de a fi, care nu este alta decât suporterii săi”, se arată pe site-ul asociației. „Fotbalul este, înainte de a fi o ramură a industriei și a divertismentului, o legătură socială și culturală. A-l îndepărta de comunitatea care l-a creat și l-a susținut de la nașterea sa este o încălcare a principiilor, în fața căreia nu putem rămâne indiferenți.”

Posibile acțiuni în justiție

Fasfe s-a arătat, de asemenea, revoltată de consecințele acestei relocări: „Mutarea unui meci de campionat în străinătate încalcă integritatea sportivă și afectează drepturile abonaților care au plătit pentru a asista la toate meciurile. Acest lucru contravine, de asemenea, prevederilor raportului adoptat recent de Parlamentul European privind rolul politicilor UE în modelarea sportului european, care cere organismelor de conducere ale fotbalului să împiedice disputarea meciurilor din competițiile naționale în străinătate”.

În cele din urmă, asociația a precizat că nu exclude să acționeze în instanță pentru a încerca să prevină această relocare, care a fost validată de RFEF, dar care trebuie să fie încă aprobată de FIFA și UEFA. Pe lângă acest proiect spaniol, Federația Italiană a aprobat în luna iunie disputarea unui derby lombard între AC Milan și Como, programat pentru februarie 2026, la Perth (Australia).