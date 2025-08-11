G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mișcare inedită în Spania: Federația a aprobat desfășurarea meciului Villareal – Barcelona…

FC Barcelona vs. Villareal în LaLiga
Sursa foto: Captură video/ Youtube - FC Barcelona

Mișcare inedită în Spania: Federația a aprobat desfășurarea meciului Villareal – Barcelona la Miami în decembrie

Sportz11 Aug 0 comentarii

Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat, luni, proiectul de relocare a meciului Villarreal – Barcelona din a 17-a etapă a La Liga, care ar urma să se dispute la Miami (SUA) pe 20 decembrie. UEFA și FIFA trebuie încă să-și dea acordul, potrivit L’Equipe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Încă un pas înainte pentru un meci de La Liga în Statele Unite. Federația Spaniolă de Fotbal a dat luni undă verde pentru relocarea partidei dintre Villarreal și FC Barcelona la Miami. Federația spaniolă a precizat, într-un comunicat, că va trimite cererea către UEFA și FIFA pentru a permite disputarea acestui meci pe Hard Rock Stadium din Miami, stadion care a găzduit deja mai multe partide din Cupa Mondială a Cluburilor, pe 20 decembrie.

Organizarea unui meci oficial de campionat în străinătate ar fi o premieră mondială, deși multe alte competiții, precum Supercupa Spaniei și Supercupa Italiei, au fost deja relocate, în special în Arabia Saudită. La începutul lunii iunie, Federația Italiană de Fotbal a aprobat relocarea unui meci din Serie A, dintre AC Milan și Como, care va avea loc pe 6 februarie la Perth, în Australia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.