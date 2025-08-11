Mișcare inedită în Spania: Federația a aprobat desfășurarea meciului Villareal – Barcelona la Miami în decembrie

Federația Spaniolă de Fotbal a aprobat, luni, proiectul de relocare a meciului Villarreal – Barcelona din a 17-a etapă a La Liga, care ar urma să se dispute la Miami (SUA) pe 20 decembrie. UEFA și FIFA trebuie încă să-și dea acordul, potrivit L’Equipe.

Încă un pas înainte pentru un meci de La Liga în Statele Unite. Federația Spaniolă de Fotbal a dat luni undă verde pentru relocarea partidei dintre Villarreal și FC Barcelona la Miami. Federația spaniolă a precizat, într-un comunicat, că va trimite cererea către UEFA și FIFA pentru a permite disputarea acestui meci pe Hard Rock Stadium din Miami, stadion care a găzduit deja mai multe partide din Cupa Mondială a Cluburilor, pe 20 decembrie.

Organizarea unui meci oficial de campionat în străinătate ar fi o premieră mondială, deși multe alte competiții, precum Supercupa Spaniei și Supercupa Italiei, au fost deja relocate, în special în Arabia Saudită. La începutul lunii iunie, Federația Italiană de Fotbal a aprobat relocarea unui meci din Serie A, dintre AC Milan și Como, care va avea loc pe 6 februarie la Perth, în Australia.