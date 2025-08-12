Candidatul la președinția Columbiei, Miguel Uribe, a murit, la două luni după ce a fost împușcat

Senatorul columbian și candidat la președinție Miguel Uribe, care a fost împușcat în cap în timpul unui eveniment electoral în urmă cu două luni, a murit luni dimineața, la vârsta de 39 de ani, a anunțat spitalul unde era internat, conform Reuters.

Uribe, membru al unei familii politice proeminente și parlamentar al opoziției de dreapta, a fost împușcat la Bogota pe 7 iunie, în timp ce ținea un discurs pentru a-și asigura nominalizarea partidului său pentru alegerile din 2026.

Soția sa, Maria Claudia Tarazona, a anunțat moartea sa pe rețelele de socializare. „Îi cer lui Dumnezeu să-mi arate cum să învăț să trăiesc fără tine”, a scris ea. „Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele, voi avea grijă de copiii noștri.”

Atacul a fost cel mai grav episod de violență politică din ultimele două decenii și a trezit amintiri din anii turbulenți ai anilor 1980 și 1990, când patru candidați la președinție au fost uciși în atacuri separate atribuite cartelurilor de droguri.

„Ancheta trebuie aprofundată. Autoritățile competente, ajutate de experți internaționali, vor furniza informații la momentul potrivit”, a declarat președintele Gustavo Petro într-o postare pe X. „De fiecare dată când un columbian este ucis, este o înfrângere pentru Columbia și pentru viață”, a adăugat acesta.