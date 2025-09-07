Ucraina declară atacuri asupra unui oleoduct în Briansk şi a unei rafinării petroliere în Krasnodar

Forţele ucrainene au atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică un oleoduct în regiunea rusă Briansk şi o rafinărie petrolieră în regiunea Krasnodar (din sudul Rusiei), ca parte a eforturilor de a reduce potenţialul ofensiv al Moscovei şi a face mai dificilă aprovizionarea cu combustibil şi muniţie a trupelor acesteia pe front, a comunicat duminică Statul Major General al armatei ucrainene, citat de EFE, transmite Agerpres.

Unităţi ale forţelor de rachete şi de artilerie, asistate de drone, au lovit o staţie care pompa carburant diesel prin conducte de petrol în zona localităţii Naitopovici din regiunea Briansk, indică într-un comunicat pe Telegram Statul Major ucrainean, subliniind că această staţie face parte din principalul complex de conducte petroliere „Stalnoi Koni”, cu o capacitate de pompare de 10,5 milioane de tone.

„Obiectivul are o importanţă strategică pentru transportul de produse petroliere pentru armata ocupantului rus. S-au înregistrat impacturi multiple, urmate de un incendiu în zona staţiei de pompare şi de depozitare”, adaugă instituţia militară.

Separat, unităţi ale Forţelor pentru operaţiuni speciale ucrainene au efectuat un atac asupra unor instalaţii ale rafinăriei petroliere Ilsk din Krasnodar. Această rafinărie procesează circa 6,42 milioane de tone de petrol pe an şi este implicată în aprovizionarea forţelor armate ruse, conform Kievului.

Au fost raportate explozii şi incendii în zona acestui obiectiv, dar rezultatele operaţiunii sunt în curs de verificare, potrivit Statului Major ucrainean, care comunică „lovituri de succes” în locuri de desfăşurare a soldaţilor ruşi şi ale centrelor logistice de aprovizionare a unităţilor militare ruse în Kursk.