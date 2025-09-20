Turiștii ocupă doar un sfert din locurile totale de cazare din Cluj, iar călătoriile sunt scurte

În unul dintre județele cu cel mai mare număr de turiști înregistrați din țară, Cluj, capacitatea de cazare se ocupă vara doar în proporție de o treime, în cel mai bun caz, în vreme ce două treimi din capacitate – sau după caz trei sferturi – rămâne neocupată. În restul lunilor capacitatea de primire a turiștilor scade la un sfert sau chiar mai puțin, scrie Actual de Cluj.

În iulie în Cluj au fost înregistrați 68.210 turiști în Cluj, în scădere cu 4% față de aceeași lună a anului trecut. Turiștii care vin în Cluj stau puțin: durata medie a șederii, în luna iulie 2025, a fost de 1,9 zile/turist.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare, în luna iulie 2025, a fost de 30,8% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 1,7 puncte procentuale față de luna iulie 2024.

Media anuală este de 23,3%.

