Turcia şi-a închis porturile şi spaţiul aerian pentru navele şi avioanele israeliene

Turcia, care şi-a suspendat relaţiile comerciale cu Israelul de anul trecut, a anunţat vineri că şi-a închis porturile şi spaţiul aerian pentru navele şi avioanele militare şi oficiale israeliene, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Ne-am închis porturile pentru navele israeliene (…) şi nu permitem aeronavelor (israeliene) să intre în spaţiul nostru aerian”, a declarat ministrul turc de externe, Hakan Fidan, în parlament, fără a menţiona de cât timp sunt în vigoare aceste restricţii.

O sursă diplomatică turcă a declarat pentru AFP că închiderea spaţiului aerian nu afectează avioanele de linie israeliene care zboară deasupra Turciei.

Zborurile directe dintre cele două ţări fuseseră deja suspendate.

„Nicio altă ţară în afară de a noastră nu şi-a suspendat complet schimburile comerciale cu Israelul”, a declarat Fidan în timpul unei sesiuni speciale dedicate războiului din Fâşia Gaza.

Ministrul turc de externe a precizat că navelor turceşti le este interzisă acostarea în porturile israeliene şi că navele container care transportă arme şi muniţii cu destinaţia Israel nu mai sunt autorizate să intre în porturile turceşti.

Compania de transport maritim israeliană ZIM indicase deja luni că a primit o notificare de la autorităţile portuare turceşti, prin care a fost informată că „navele deţinute, administrate sau operate de o entitate legată de Israel nu vor mai avea voie să acosteze în porturile turceşti”.

Relaţiile dintre Israel şi Turcia s-au deteriorat de la începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023 de pe teritoriul israelian.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care acuză armata israeliană de genocid în Gaza, a numit în repetate rânduri Israelul „stat terorist” şi consideră că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu „l-a depăşit pe Hitler”.