Turcia anunţă construcţia unui nou complex militar, ca parte a sistemului antiaerian „Domul de Oţel”

Turcia a anunţat miercuri construcţia unui nou complex militar, Ogulbey, lângă Ankara, ca parte a sistemului său de apărare antiaeriană „Domul de Oţel” (Steel Dome), în valoare de 1,5 miliarde de dolari, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

În timpul unui eveniment, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat importanţa sistemelor de apărare antiaeriană şi a avertizat că „nicio ţară care nu îşi poate dezvolta propriile radare şi sisteme de apărare antiaeriană nu poate privi spre viitor cu încredere”.

„Diferenţa dintre ‘a te afla la masă sau a te afla în meniu’ o reprezintă sistemele de apărare şi atac aerian”, a declarat preşedintele turc, al cărui guvern a lansat „Domul de Oţel” anul trecut.

Noul complex militar este proprietatea ASELSAN, una dintre principalele companii din sectorul militar al Turciei.

Evenimentul de miercuri a marcat totodată inaugurarea a altor 14 instalaţii ASELSAN, evaluate la 280 de milioane de dolari.

Consorţiul militar, evaluat la aproximativ 15 miliarde de dolari şi clasat printre primele 20 de companii de apărare din lume, a livrat miercuri mai multe sisteme antiaeriene, precum Hisar şi Korkut, componente cheie ale „Domului de Oţel”.

Acest proiect, lansat în august 2024, a început să fie desfăşurat pe teren la începutul anului.

Este considerat un „sistem din sisteme” deoarece integrează arme, radare, produse electro-optice, module de comunicaţii şi centre de comandă fabricate în Turcia, o ţară membră NATO care până acum se baza în mare măsură pe importuri în sectorul său militar.