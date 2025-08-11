G4Media.ro
Trump va discuta cu liderii europeni într-un summit virtual de urgență înainte…

emmanuel macron, friedrich merz
Sursa Foto: Facebook / Friedrich Merz

Trump va discuta cu liderii europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile cu Putin din Alaska

Articole11 Aug 0 comentarii

Președintele american Donald Trump va discuta cu liderii europeni, inclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui summit virtual de urgență, miercuri, anunță Politico.

Summitul virtual, organizat de cancelarul german Friedrich Merz, are loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin pe tema războiului din Ucraina.

Summitul se va concentra asupra opțiunilor de presiune împotriva Rusiei, asupra întrebărilor privind teritoriile ucrainene confiscate de Rusia, asupra garanțiilor de securitate pentru Kiev și asupra secvențialității potențialelor discuții de pace, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german pentru POLITICO.

Merz și alți lideri europeni cer ca Putin să fie mai întâi de acord cu o încetare a focului înainte ca orice discuții de pace sau schimburi de terenuri între Moscova și Kiev să poată avea loc. Aceștia au precizat, de asemenea, că orice schimb teritorial potențial trebuie să fie echilibrat și convenit cu Kievul și că Ucraina ar trebui să primească garanții ferme de securitate pentru a o proteja împotriva agresiunilor viitoare.

Trei diplomați au declarat pentru POLITICO că echipa lui Merz a purtat discuții intense cu alte capitale în ultimele zile pentru a organiza întâlnirea virtuală.

Merz a vorbit, de asemenea, cu Trump prin telefon duminică seara și l-a îndemnat în mod repetat pe președintele american să crească presiunea asupra lui Putin prin impunerea de sancțiuni paralizante împotriva sectorului bancar al Rusiei, precum și de sancțiuni secundare împotriva partenerilor comerciali ai Moscovei.

Merz a declarat duminică seară pentru postul public german de televiziune că „nu putem accepta ca problemele teritoriale dintre Rusia și America să fie discutate sau chiar decise peste capul europenilor, peste capul ucrainenilor” și a adăugat: „Putin acționează doar sub presiune”.

Potrivit unui program consultat de POLITICO, întâlnirile virtuale vor începe miercuri la ora 14.00, ora Germaniei, și vor începe cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, plus președinții Comisiei Europene și Consiliului European, precum și Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

Programul conține apoi o discuție de o oră, de la ora 15.00, între liderii europeni și Zelenski, cu Trump și vicepreședintele său J.D. Vance.

În cele din urmă, așa-numita coaliție a susținătorilor militari ai Ucrainei se va reuni pentru o convorbire comună de la ora 16.30, găzduită de Germania, Regatul Unit și Franța.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

