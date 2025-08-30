Trump taie din nou 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internaţional. Democraţii i se opun. Risc al unui „shutdown” în septembrie

Statele Unite urmează să taie ajutoare internaţionale în valoare de 4,9 miliarde de dolari, anunţă vineri Casa Albă, o măsură căreia i se opun democraţii şi care creşte puternic probabilitatea paraliziei statului federal în septembrie, relatează AFP, transmite News.ro.

Preşedintele american Donald Trump ”va pune întotdeuana AMERICA MAI ÎNTÂI”, a scris pe X Biroul Bugetului Casei Albe (OMB), postând o scrisoare prin care notifică Congresul cu privire la aceste tăieri anunţate.

Democraţii avertizau recent că orice voinţă de a reveni asupra fondurilor deja aprobate de către Congres va aneantiza posibilităţile de a negocia cu ei în vederea unei evitări a paraliziei bugetare – faimosul „shutdown” – înaintea termenului de la 30 septembrie.

Congresul are termen, până la această dată, să adopte un buget, chiar şi temporar. Altfel, sute de mii de funcţionari vor trece în şomaj tehnic, fără plată. Traficul aerian va fi perturbat, dar şi plata anumitor ajutoare alimentare acordate familiilor sărace, între alte consecinţe.

Într-un apel cu presa, un reprezentant al Casei Albe a dezminţit însă că Guvernul vrea un „shutdown” şi a spus că democraţii vor fi de vină în cazul unei paralizii bugetare.

Donald Trump a evitat în ultimul moment un „shutdown” în martie, cu susţinerea fără tragere de inimă a senatorilor democraţi.

Retragerea acestor aleşi din opoziţie a provocat un scandal aprig în rândul democraţilor şi susţinătorilor lor, care i-au acuzat că nu i se opun suficient de ferm miliardarului republican.

Consttuţia americană prevede că numai Congresul deţine puterea de a aloca fonduri publice federale. În vederea validării acestei noi tăieri bugetare, Donald Trump este necesar să obţină aprobarea celor două Camere ale Congresului, în care republicanii sunt majoritari.

Însă această cerere de tăiere intervine atât de târziu în anul fiscal, încât Congresul ar putea să nu aibă timp să se pronunţe prin vot asupra textului înaintea expirării fondurilor, la 30 septembrie.

Casa Albă consideră că lipsa acestei aprobări ar elibera Guvernul de obligaţia legală de a cheltui aceste fonduri.

Aceasta este o ”manevră ilegală”, denunţă liderul minorităţii democrate în Senat Chuck Schumer, care atacă voinţa lui Donald Trump ”de a ocoli Congresul”.

Colega sa republicană Susan Collins, considerată o aleasă moderată, l-a susţinut.

”Orice încercare de revocare a fondurilor alocate fără aprobarea Congresului este o încălcare clară a legii”, a avertizat ea.

Casa Albă estimează, la rândul său, că dispune de o ”bază legală solidă” în vederea luării acestei măsuri şi că, în cazul unei acţiuni în instanţă, justiţia va decide în favoarea sa.

Marea majoritate a tăierilor – 3,2 miliarde de dolari – privesc fonduri alocate Agenţiei americane a Dezvoltării Internţaionale (USAID), potrivit unor dicumente judiciare pe care AFP scrie că le-a consultat, care confirmă dezvăluiri ale tabloidului New York Post.

După ce s-a întors la Casa Albă, Donald Trump a ”îngheţat” ajutoare internaţionale în valoare de miliarde de dolari şi a desfiinţat în mod oficial USAID – în prezent absorbită în Departamentul de Stat, însărcinat cu diplomaţia americană.

USAID – cea mai importantă agenţie umanitară la nivel mondial – era implicată în programe de sănătate şi de ajutor de urgenţă în aproximativ 120 de ţări.

În iulie, un studiu internaţional dezvăluia că prăbuşirea finanţărilor americane dedicate ajutorului iunternţaional ar putea antrena peste 14 milioane de morţi suplimentare – până în 2030 – în rândul celor mai vulnerabili, dintre care o treime sunt copii.

Aproximativ 838 de milioane de dolari, destinate unor misiuni de menţinerea păcii sunt de asemenea vizate de tăierile cerute de către Donald Trump.

”Acest lucru ne va face situaţia bugetară sau de lichidităţi şi mai dificilă”, a reacţionat. într-o conferinţă de presă, un purtător de cuvînt al secretarului general al ONU Antonio Guterres, Stephane Dujarric.