Trump spune că pleacă de la summit cu o viziune „puţin diferită” asupra NATO, după ce a avut parte de scene „emoţionante” cu liderii

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la încheierea summitului NATO de la Haga, că pleacă cu o viziune „puţin diferită” asupra alianţei după ce a mărturisit că a venit aici „pentru că era ceva ce trebuia să facă”. El a spus însă că a fost mişcat de implicarea aliaţilor pe care i-a întâlnit, relatează publicația The Guardian, citată de News.ro.

„I-am văzut pe şefii acestor ţări trezindu-se, dragostea şi pasiunea pe care le-au arătat pentru ţările lor a fost incredibilă. Ei vor să îşi protejeze ţara, au nevoie de Statele Unite şi, fără Statele Unite, nu va mai fi la fel. Îl puteţi întreba pe Mark (Rutte, secretarul general al NATO) sau pe oricare dintre oamenii care au fost acolo. A fost foarte emoţionant să văd asta”, a mărturisit Trump, înainte de a confirma că rămâne ataşat articolului 5 din Tratatul NATO.

„A fost grozav. Plec de aici diferit. Plec de aici spunând că aceşti oameni chiar îşi iubesc ţările, nu este o cacealma. Şi suntem aici pentru a-i ajuta să îşi protejeze ţara”, a spus Trump.

El a mărturisit că a fost „o călătorie destul de lungă”, dar spune că „a meritat” şi „au fost realizate lucruri extraordinare”.

„Faptul că Europa îşi asumă mai multă responsabilitate pentru securitatea sa va ajuta la prevenirea unor dezastre viitoare, precum situaţia oribilă cu Rusia şi Ucraina, şi sperăm că vom rezolva această problemă”, a mai declarat preşedintele american.

Trump a salutat noul obiectiv de cheltuieli de apărare de 5%, revendicându-şi meritul pentru acesta.

„Accentul principal al conversaţiilor noastre la summit a fost necesitatea ca alţi membri NATO să preia povara apărării Europei, care a inclus povara financiară, după cum ştiţi, era de 2%, şi am ajuns la 5%. Şi au spus, câţiva dintre ei au venit la mine, unul în special, a spus: „Domnule, am încercat să ajungem la 3% timp de 20 de ani, şi nu am reuşit, iar dumneavoastră aţi ajuns la 5%”, aşa că eu cred că aproape toţi vor contribui acum”, a spus Trump.

„A fost într-adevăr o mare concentrare. Săptămâna aceasta, într-o etapă istorică, aliaţii NATO s-au angajat să îşi majoreze dramatic cheltuielile de apărare până la 5% din PIB, ceea ce nimeni nu credea că este posibil. Şi au spus: aţi reuşit, domnule, aţi reuşit. Nu ştiu dacă aşa e, dar cred că am făcut-o”, a continuat Trump arătând că în trecut, doar câteva ţări au atins obiectivul – şi a nominalizat Polonia – dar acest lucru s-a schimbat acum.

„Este vital ca aceşti bani suplimentari să fie cheltuiţi pentru o birocraţie foarte serioasă în domeniul hardware-ului militar şi sperăm că acesta va fi fabricat în America, deoarece avem cel mai bun armament greu din lume”, a subliniat Trump.