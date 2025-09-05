Trump spune că India și Rusia par ”pierdute” în ”bezna cea mai adâncă a Chinei”

Preşedintele SUA, Donald Trump, are, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că cele două ţări s-au subordonat Chinei. El a reacţionat astfel la ceea ce a părut a fi o „paradă a dictatorilor” patronată, miercuri, la Beijing, de liderul chinez, care promovează o nouă ordine mondială în care este contestat rolul de lider al SUA, transmite News.ro.

„Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. N-au decât să aibă un viitor lung şi prosper împreună!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, însoţită de o fotografie cu cei trei lideri mondiali – preşedintele rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi şi gazda lor, preşedintele chinez Xi Jinping.

Întrebat despre postarea lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Indiei a declarat reporterilor din New Delhi că nu are niciun comentariu, scrie Reuters. Reprezentanţii Beijingului şi Moscovei nu au putut fi contactaţi imediat pentru a comenta postarea lui Trump pe platforma sa Truth Social, adaugă agenţia de presă.

Xi a găzduit săptămâna aceasta peste 20 de lideri ai unor ţări non-occidentale la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) în oraşul portuar chinez Tianjin. Această reuniune, la care au participat inclusiv preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul indian Narendra Modi, a continuat miercuri cu o fastuoasă paradă militară marcând înfrângerea Japoniei şi încheierea celui de-al Doilea Războiu Mondial.

Putin şi Modi au fost văzuţi ţinându-se de mână la summit, în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca cei trei să stea unul lângă altul.

Relaţiile tot mai bune ale lui Modi cu China vin în contextul în care Trump a răcit relaţiile dintre SUA şi India pe fondul tensiunilor comerciale şi al altor dispute.

La începutul acestei săptămâni, Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de Putin, dar a dat asigurări că nu este îngrijorat de relaţiile tot mai strânse dintre Rusia şi China.

El a impus un tarif de 50 la sută mărfurilor din India, pentru a o sancţiona că achiziţionează petrol de la Rusia, iar într-o convorbire telefonică pe care a avut-o joi cu mai mulţi lideri europeni, Trump şi-ar fi exprimat frustrarea că UE – în speţă Slovacia şi Ungaria – continuă să achiziţioneze resurse energetice din această ţară supusă sancţiunilor internaţionale ca urmare a invadării Ucrainei în 2022.

După ce i-a întins covorul roşu în Alaska, Trump l-a acuzat miercuri pe Putin de conspiraţie cu China şi Coreea de Nord, după ce liderii celor trei ţări au organizat o demonstraţie de unitate la Beijing, cu ocazia unei comemorări fastuoase a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial. El a spus că a „urmărit” evenimentul fastuos organizat de China cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi spune că „a înţeles motivul” pentru care acesta i-a reunit pentru prima dată în mod public liderii Chinei, Rusiei şi Coreei de Nord.

„Mi s-a părut foarte, foarte impresionant”, a mărturisit Trump. „Dar am înţeles motivul pentru care au făcut asta”, a adăugat el. „Ei sperau că eu mă voi uita la eveniment şi m-am uitat”, a spus Trump.

„Relaţia mea cu toţi este foarte bună”, a asigurat şeful Casei Albe. „Vom afla cât de bună este în următoarea săptămână sau două”, a adăugat enigmatic Donald Trump, referindu-se probabil la eventuale sancţiuni.

În timp ce parada din China era în desfăşurare, Trump a postat o remarcă sarcastică pe platforma sa socială Truth Social. „Fie ca preşedintele Xi şi minunatul popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată şi de neuitat”, a scris preşedintele SUA. „Vă rog să transmiteţi salutările mele călduroase lui Vladimir Putin şi Kim Jong Un, în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el.

Întrebat miercuri dacă ar fi participat la paradă în cazul în care ar fi fost invitat, Trump a răspuns: „Nu ar fi fost locul meu (acolo)”.

Şeful Casei Albe nu s-a abţinut totuşi să mai facă un comentariu care îi reflectă frustrarea „Nu cred că Americii, Statelor Unite, le-a fost recunoscut meritul pentru ajutorul acordat Chinei în obţinerea libertăţii”, a spus Trump, referindu-se la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, ca urmare a lansării bombelor nucleare de către SUA la Hiroshima şi Nagasaki. „Am fost foarte surprins. Am urmărit discursul aseară. Preşedintele Xi este un prieten al meu, dar consider că SUA ar fi trebuit menţionate aseară în timpul discursului, deoarece am ajutat China foarte mult”, a spus Trump în Biroul Oval.