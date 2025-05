Trump organizează o cină somptuoasă cu investitorii bogaţi care îi cumpără criptomoneda / Opoziţia democrată denunţă un trafic de influenţă

Donald Trump a organizat joi un dineu cu uşile închise pentru cei mai mari 220 de deţinători ai criptomonedei sale, un eveniment scandalos pentru opoziţia democrată, care acuză un conflict de interese. Această seară fără precedent a avut loc la Trump National Golf Club, unul dintre terenurile de golf şi cluburile de la ţară ale grupului familial, situat în Potomac Falls (Virginia), la periferia Washingtonului, relatează AFP, transmite News.ro.

„Statele Unite domină în domeniul criptomonedelor, bitcoin etc., şi ne vom asigura că va rămâne aşa”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, în marja dineului.

În timp ce oaspeţii intrau la eveniment şi preşedintele Trump sosea cu elicopterul Marine One, peste o sută de protestatari s-au adunat la Trump National Golf Club, de-a lungul parcării de lângă stradă. Pe pancartele afişate scria „America nu este de vânzare”, „Opriţi corupţia criptomonedelor” şi „Faceţi publică lista invitaţilor”.

Mult timp ostil în mod deschis monedelor digitale, Donald Trump a făcut un viraj în timpul ultimei sale campanii, iar sectorul a contribuit cu peste 100 de milioane de dolari la realegerea sa.

Pentru a lua parte la dineul de joi, în medie, între sfârşitul lunii aprilie şi jumătatea lunii mai, invitatul trebuia să deţină criptomonede $TRUMP în valoare de peste 50 000 de dolari. $TRUMP este numele monedei digitale lansate cu câteva ore înainte de învestirea lui Donald Trump.

Unii, precum miliardarul criptomonedelor Justin Sun, originar din China, cel mai mare deţinător de $TRUMP, au făcut achiziţii valorând chiar şi câteva milioane de dolari.

Moneda $TRUMP a fost etichetată drept o „monedă meme”, o clasă de active pur speculative, fără utilitate tranzacţională şi fără scop investiţional. Creatorii săi o prezintă drept „o expresie a sprijinului şi angajamentului faţă de idealurile şi convingerile” îmbrăţişate de Donald Trump.

O mare parte a comunităţii criptomonedelor nu a salutat comercializarea $TRUMP, considerând că aceasta va păta imaginea industriei.

LISTĂ SECRETĂ DE PARTICIPANŢI

În plus faţă de cină, cei mai mari 25 de proprietari de $TRUMP au avut dreptul la o întâlnire privată cu şeful statului şi la un tur al Casei Albe.

Solicitată în acest sens, Casa Albă nu a furnizat o listă a celor prezenţi la dineu.

„Dacă credeţi că nu este nimic greşit, atunci ce aveţi de ascuns?”, a declarat joi senatorul democrat Chris Murphy în cadrul unei conferinţe de presă intitulate „Publică lista invitaţilor”.

Potrivit datelor furnizate AFP de compania de analiză Inca Digital, multe dintre persoanele invitate la dineu şi-au cumpărat $TRUMP prin intermediul unor platforme inaccesibile utilizatorilor americani de internet, ceea ce sugerează că acestea erau cetăţeni străini.

Sistemul pe care se bazează monedele digitale, blockchain, garantează anonimatul, spre deosebire de sistemul financiar tradiţional.

Antreprenori precum finanţistul Bryce Paul, şeful platformei Magic Eden, Jack Lu, şi programatorul Nikita Anufriev au postat pe X că vor participa la gală, cel din urmă postând un videoclip cu discursul lui Donald Trump.

„ÎŞI VINDE INFLUENŢA ŞI ACCESUL LA GUVERNUL SUA”

Când au ajuns la intrarea pe terenul de golf, invitaţii au fost întâmpinaţi de zeci de manifestanţi, care au scandat „Not for sale!” (Nu e de vânzare), potrivit imaginilor difuzate de Our Revolution, unul dintre grupurile organizatoare ale mitingului.

Potrivit firmei specializate Chainalysis, creatorii $TRUMP au încasat aproximativ 320 de milioane de dolari în comisioane de la introducerea sa. De asemenea, aceştia intenţionează să emită în următorii trei ani încă 800 de milioane de exemplare, în valoare de 12 miliarde de dolari la preţurile actuale, pe care le vor controla.

„Îşi vinde influenţa şi accesul la guvernul SUA”, a acuzat miercuri senatorul democrat Jeff Merkley, care urma să participe joi la mitingul de protest din faţa localului unde avea loc dineul. „Aceasta este întruchiparea corupţiei”, a spus el.

Un grup de congresmeni democraţi au încercat să blocheze un vot în Congres cu privire la o lege privind „stablecoins”, monede digitale susţinute de monede tradiţionale, pe motiv că textul nu interzicea în mod clar preşedintelui să le deţină.

La sfârşitul lunii martie, un start-up lansat în septembrie cu sprijinul clanului Trump şi-a creat propria stablecoin, USD1, care a fost deja utilizată de fondul MGX din Emiratele Arabe Unite.

Prin utilizarea $TRUMP sau USD1, „guvernele străine ar putea cumpăra criptomonedele sale, ceea ce ar însemna că Donald Trump încalcă Constituţia fără ca publicul larg să ştie”, a avertizat miercuri Noah Bookbinder, preşedintele organizaţiei de supraveghere anticorupţie CREW.

Constituţia SUA interzice teoretic unui oficial american să accepte fonduri de la un guvern străin fără aprobarea prealabilă a Congresului.

„Este absurd să se sugereze că preşedintele profită de funcţia sa”, a reacţionat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, susţinând că şeful statului a respectat „toate legile referitoare la conflictele de interese”.

Ea a subliniat că Donald Trump şi-a plasat toate interesele economice şi participaţiile în trustul gestionat de fiul său. Miliardarul poate totuşi să recupereze aceste active în orice moment.

Donald Trump „a renunţat la tot pentru a ne servi ţara”, a insistat Karoline Leavitt. „A pierdut bani şi era să-şi piardă viaţa”, a adăugat ea, referindu-se la tentativa de asasinat din iulie 2024.

Cu toate acestea, revista Forbes estimează că averea sa a fost mai mult decât dublată de anul trecut, de la 2,3 miliarde de dolari la 5,4 miliarde de dolari în prezent.

