Trump, după ce fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare: „Vor mai fi şi alţii!” / El e acuzat de fals în declaraţii şi obstrucţionarea justiţiei: „Frica este arma tiranilor”

Donald Trump a menţinut vineri presiunea asupra Departamentului Justiţiei, la o zi după punerea sub acuzare a fostului director al FBI, James Comey, pe care o ceruse public, solicitând şi alte urmăriri penale împotriva duşmanilor săi, relatează Newa.ro, care citează AFP.

Fostul şef al poliţiei federale, James Comey, în vârstă de 64 de ani, este acuzat de fals în declaraţii şi obstrucţionarea justiţiei, în legătură cu mărturia sa făcută în faţa Comisiei judiciare a Senatului în 2020.

„Cred că vor mai fi şi altele”, a declarat vineri Donald Trump, într-un nou apel adresat Departamentului Justiţiei pentru a iniţia alte urmăriri penale de acest tip împotriva celor pe care preşedintele american îi consideră duşmanii săi, precum fostul director al CIA, John Brennan, sau procurorul general al statului New York, Letitia James.

În zilele premergătoare punerii sub acuzare a lui James Comey, şeful Casei Albe a exercitat deja presiuni publice asupra Departamentului Justiţiei, alimentând temerile opoziţiei democrate cu privire la riscul de a fi încălcată separarea puterilor în stat.

„Când preşedintele spune că vrea să anchetăm şi să ne facem treaba, secretarul justiţiei (Pam Bondi) şi cu mine nu considerăm asta ca fiind presiune”, a asigurat vineri la Fox News Todd Blanche, fostul avocat personal al lui Donald Trump şi actualul număr 2 al Departamentului Justiţiei.

În 2020, James Comey a depus mărturie în faţa Congresului cu privire la ancheta FBI privind presupusele legături între Rusia şi prima campanie prezidenţială a lui Donald Trump din 2016. Un an mai târziu, în 2017, el a fost demis de preşedintele republican. Donald Trump consideră că James Comey a „minţit” în faţa Congresului.

„Nu este o minciună complexă, este o minciună foarte simplă, dar importantă. Nu are nicio şansă să scape. Este un poliţist corupt şi a fost întotdeauna”, a scris vineri preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

El consideră că James Comey trebuie să „plătească preţul maxim”.

„NU MI-E FRICĂ”



Într-un videoclip publicat pe Instagram, James Comey a răspuns joi la anunţul punerii sale sub acuzare afirmând: „Nu mi-e frică”. „Frica este arma tiranilor”, a adăugat el.

„Familia mea şi cu mine ştim de ani de zile ce înseamnă să te opui lui Donald Trump”, a spus el, îndemnând: Să nu trăim „în genunchi” în faţa preşedintelui!

„Am încredere în justiţia federală şi sunt nevinovat”, a punctat fostul şef al FBI.

Potrivit Departamentului Justiţiei, James Comey riscă până la cinci ani de închisoare.

Actualul şef al FBI, Kash Patel, a declarat vineri pe X că „agenţii FBI, specialiştii în informaţii şi membrii personalului au condus ancheta asupra lui Comey şi a altor persoane. Ei au luat deciziile care se impuneau”, a asigurat Patel. „Acuzaţiile complet false care atacă FBI-ul cu privire la politizarea aplicării legii provin de la aceeaşi presă falimentară care a vândut întregii lumi „RussiaGate” – este o ipocrizie extremă”, a adăugat el.

Într-un raport din 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, FBI a ajuns la concluzia că nu există dovezi suficiente de coluziune între Moscova şi echipa republicanului, dar a semnalat o serie de presiuni tulburătoare exercitate de preşedintele american asupra anchetei.

Donald Trump nu şi-a ascuns, în timpul celei de-a doua campanii prezidenţiale, dorinţa de răzbunare împotriva adversarilor săi şi, de la revenirea la putere în ianuarie, autorităţile americane au lansat mai multe anchete împotriva unor personalităţi considerate ostile lui.