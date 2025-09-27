Detaliile voturilor de la Balonul de Aur 2025: Ousmane Dembele a câștigat la o diferență de peste 300 de puncte de Yamal / Ce fotbaliști au ocupat prima poziție în voturile jurnaliștilor

France Football și L’Equipe au dezvăluit detaliile voturilor din cadrul ceremoniei Balonului de Aur 2025, premiu câștigat la masculin de Ousmane Dembele (PSG) în premieră, jucător care a fost prezent în clasările tuturor jurnaliștilor.

Francezul a fost menționat de către toți cei 100 de jurnaliști care au votat pentru această ediție a premiului, iar de 73 de ori a fost plasat pe primul loc.

Așadar, al șaselea francez care ridică Balonul de Aur deasupra capului a câștigat cu lejeritate această ediție, adunând nu mai puțin de 1380 de puncte, la o diferență de 319 de următorul clasat, Lamine Yamal (Barcelona), care a avut 1059 de puncte.

Vitinha (PSG) a numărat 703 puncte, Salah (Liverpool) 657, iar completând acest top cinci, Raphinha (Barcelona) a avut 620 de puncte.

Surpriza cea mai mare pare să vină din partea poziționării în voturi. Raphinha, văzut de mulți fani ai fotbalului pretendent la câștigarea premiului din acest an, n-a fost plasat de niciun jurnalist pe prima poziție.

După cum am menționat, Dembele a avut 73 de astfel de clasări, urmat de Yamal cu 11 și de colegul său de la PSG Vitinha cu 6. Mai departe, Salah a avut patru mențiuni pe primul loc, Hakimi 3, starul de la Real Madrid Kylian Mbappe o singură apariție pe prima poziție printre voturile a celor 100 de jurnaliști, Kvaratskhelia una, iar McTominay tot una.

Ousmane Dembele a jucat 53 de meciuri în tricoul lui PSG, unde a reușit 35 de goluri și a oferit 16 assisturi. El a câștigat patru trofee cu echipa din Paris, dintre care și mult râvnitul Champions League.

La feminin Aitana Bonmati (Spania, FC Barcelona) a obținut al treilea Balon de Aur consecutiv și continuă să facă istorie în fotbalul feminin, fiind deținătoarea recordului pentru cele mai multe astfel de distincții câștigat

Celelalte distincții din cadrul ceremoniei