Posibilele scenarii ale lui Marc Marquez pentru obținerea titlului mondial în acest weekend la cursa Marelui Premiu al Japoniei, cu cinci etape înainte de finalul sezonului

Al doilea clasat în sprintul câștigat de Francesco Bagnaia sâmbătă la Mortegi în Marele Premiu al Japoniei, Marc Marquez, liderul la zi în clasamentul piloților, a luat 9 puncte în plus față de fratele său, care se află pe locul secund. El nu trebuie să cedeze mai mult de 7 puncte lui Álex pentru a fi încoronat duminică, cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

Terminând pe locul al doilea în spatele lui Francesco Bagnaia, Marc a luat 9 puncte în plus față de Álex, care nu a reușit mai mult decât locul 10. Asta înseamnă că va fi campion mondial dacă nu cedează mai mult de 7 puncte fratelui său duminică. Orice s-ar întâmpla, va fi încoronat dacă termină pe locul 1 sau 2, potrivit L’Equipe.

Marc va pleca de pe poziția a 3-a din grilă, iar Álex de pe a 8-a.

Condițiile încoronării lui Marc Márquez