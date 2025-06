Trump compară Israelul și Iranul cu doi copii care se bat în curtea școlii: „Se luptă ca naiba. Nu-i poți opri. Lasă-i să se lupte timp de două, trei minute”

Donald Trump a comparat războiul dintre Israel și Iran cu doi copii care se bat “într-o curte de școală”, scrie The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Ei se luptă ca naiba. Nu-i poți opri. Lasă-i să se lupte timp de două, trei minute. Apoi este mai ușor să îi oprești”, a spus Trump, într-o conferință comună de presă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja summitului Alianței care are loc la Haga.

Referindu-se la utilizarea de către Trump a unei înjurături, marți, când s-a referit la Iran și Israel, Rutte a spus: „Și atunci tata trebuie să folosească uneori un limbaj dur”.

Trump a adăugat: „Trebuie să folosești un limbaj dur, din când în când, trebuie să folosești un anumit cuvânt”.

În cadrul unor comentarii extraordinare, Donald Trump le-a spus marți reporterilor că Israelul și Iranul „nu știu ce dracului fac”, scrie Sky News.

„Trebuie să facem Israelul să se calmeze pentru că au plecat într-o misiune în această dimineață”, a declarat el, în timp ce părăsea Casa Albă pentru summitul NATO.

„Trebuie să fac Israelul să se calmeze”.

BREAKING:

Donald Trump says Israel and Iran don’t know what the f*ck they’re doing. pic.twitter.com/2ntWJPO2GA

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) June 24, 2025