Rata consumului de alcool în SUA a atins un nou nivel minim

Procentul adulților din SUA care declară că consumă alcool a scăzut la 54%, cel mai scăzut nivel din statisticile Gallup de aproape 90 de ani. Acest lucru coincide cu convingerea din ce în ce mai răspândită în rândul americanilor că un consum moderat de alcool este dăunător pentru sănătate, care este acum, pentru prima dată, opinia majoritară.

Gallup a urmărit comportamentul americanilor în ceea ce privește consumul de alcool încă din 1939, iar opiniile acestora cu privire la implicațiile consumului moderat de alcool asupra sănătății din 2001. Cele mai recente rezultate provin din sondajul anual Gallup privind obiceiurile de consum, efectuat în perioada 7-21 iulie.

Record minim: 54% dintre americani consumă alcool

Între 1997 și 2023, cel puțin 60% dintre americani au declarat că consumă alcool. Cifra a fost de 62% în 2023 și 58% în 2024, înainte de a ajunge la 54% în prezent. Înainte de cel mai recent sondaj, rata a fost sub 60% de mai puțin de 10 ori, inclusiv 58% în sondajul inițial din 1939 și un minim de 55% înregistrat în 1958. Maximele de 68% până la 71% au fost toate înregistrate între 1974 și 1981.

Scăderile consecutive ale consumului de alcool raportat de americani în ultimii câțiva ani sunt fără egal în tendințele Gallup și coincid cu cercetările recente care indică faptul că orice nivel al consumului de alcool poate afecta negativ sănătatea. Acest lucru a reprezentat o inversare bruscă a recomandărilor anterioare conform cărora consumul moderat de alcool ar putea oferi unele beneficii de protecție.

Folosind valoarea de 62% din 2023 ca valoare de referință (valoarea de 67% din 2022 este considerată o valoare aberantă), scăderea consumului de alcool a fost mai pronunțată în rândul femeilor (cu 11 puncte procentuale mai puțin din 2023, la 51%) decât în rândul bărbaților (cu cinci puncte mai puțin, la 57%). Consumul de alcool a scăzut, de asemenea, cu 11 puncte procentuale în rândul adulților albi non-hispanici, în timp ce în rândul persoanelor de culoare a rămas destul de stabil, la aproximativ 50%.

În urmă cu un deceniu, tinerii adulți aveau deja mai puține șanse să declare că consumă alcool, dar această tendință nu a făcut decât să se accelereze, rata scăzând de la 59% în 2023 la 50% în prezent. Acest lucru plasează rata consumului de alcool sub cea a adulților de vârstă mijlocie și a celor mai în vârstă, deși mai puțini din aceste grupuri declară, de asemenea, că beau decât acum doi ani.

În ultimele decenii, au existat puține diferențe în ceea ce privește consumul de alcool în funcție de preferințele politice, dar acest lucru s-a schimbat în ultimii doi ani, cu o scădere bruscă a consumului declarat de alcool în rândul republicanilor (în scădere cu 19 puncte, la 46%), dar nu și în rândul democraților (care au rămas destul de stabili la 61%).

Scăderea consumului de alcool nu pare să fie cauzată de trecerea la alte substanțe care alterează starea de spirit – în special marijuana, care este acum legală în aproximativ jumătate din statele americane. Deși consumul de marijuana este mai mare în prezent decât în urmă cu un deceniu, acesta a fost destul de constant în ultimii patru ani și, prin urmare, nu pare să fie un factor care să determine persoanele să aleagă să nu consume alcool.

Majoritatea americanilor spun acum că consumul moderat de alcool este dăunător sănătății

Pentru prima dată în tendințele Gallup, majoritatea americanilor, 53%, spun că consumul moderat de alcool, sau „una sau două băuturi pe zi”, este dăunător sănătății. Doar 6% spun că este bun pentru sănătate, în timp ce 37% cred că nu face nicio diferență.

Credința actuală că un consum moderat de alcool este nesănătos urmează creșteri de la 28% în 2018 și 39% în 2023 la 45% în urmă cu un an. În schimb, din 2001 până în 2011, procentul celor care aveau acest punct de vedere a oscilat în jurul valorii de 25 %, aproximativ egal cu al celor care considerau consumul de alcool benefic.

În concordanță cu scăderea consumului de alcool al tinerilor adulți în ultimul deceniu, această grupă de vârstă a fost, de asemenea, cea mai predispusă să creadă că băutura este dăunătoare pentru sănătate.

În 2001, aproximativ 30% dintre tinerii adulți și adulții de vârstă mijlocie considerau consumul moderat de alcool ca fiind dăunător, în timp ce 21% dintre adulții mai în vârstă erau de acord. Cu toate acestea, până în 2007, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani au devansat ambele grupe de vârstă în ceea ce privește preocuparea lor, inclusiv o creștere recentă la aproximativ două treimi, considerând că consumul moderat de alcool este dăunător.

În plus, femeile sunt mai predispuse decât bărbații să considere consumul moderat de alcool ca fiind nesănătos (60% față de 47%, respectiv), iar democrații (58%) și independenții (55%) sunt mai predispuși decât republicanii (44%) să adopte această opinie. Există doar mici diferențe în funcție de rasă/etnie, educație și venit.

Cei care beau declară că beau mai puțin

În rândul americanilor care beau, obiceiurile de consum se schimbă. Un procent record de 24% dintre consumatorii de alcool afirmă că au băut în ultimele 24 de ore, în timp ce 40% afirmă că a trecut mai mult de o săptămână de când nu au mai consumat alcool, cel mai ridicat procent din 2000.

Luând în considerare toți băutorii, inclusiv cei care nu au băut în ultima săptămână, numărul mediu de băuturi consumate în ultimele șapte zile este de 2,8, cea mai scăzută cifră înregistrată de Gallup din 1996. Aceasta este în scădere față de 3,8 băuturi în urmă cu un an și mai aproape de 4,0 băuturi în cei șapte ani anteriori. Cea mai mare medie de când Gallup urmărește acest lucru este de 5,1 băuturi pe săptămână, înregistrată în 2003.

Berea rămâne cel mai preferat alcool, dar persistă diferențele de gen

Băutorii americani continuă să menționeze berea drept băutura alcoolică pe care o consumă cel mai des, depășind procentul de 30% care menționează lichiorul și 29% care menționează vinul. Acest lucru este în mare parte în concordanță cu modelele observate în ultimii șase ani, când lichiorul a egalat aproximativ vinul ca băutură preferată de oameni.

Înainte de 2019, băuturile alcoolice se situau pe ultimul loc în ceea ce privește popularitatea, în timp ce proporțiile care preferau vinul și berea variau, dar, de obicei, berea era în frunte.

Ca de obicei, băutura alcoolică preferată de oameni diferă mult în funcție de sex, bărbații fiind mult mai predispuși decât femeile să aleagă o bere (52% față de 23%), iar femeile mai predispuse decât bărbații să aleagă vinul (44% față de 14%). Bărbații și femeile sunt aproape la fel de predispuși să opteze pentru băuturi alcoolice (29% și, respectiv, 32%). Există diferențe modeste în funcție de vârstă, adulții tineri și de vârstă mijlocie fiind mai predispuși decât cei cu vârsta de 55 de ani și peste să prefere berea, iar adulții tineri fiind cei mai puțin predispuși să prefere vinul.

Concluzie

Obiceiurile de consum ale americanilor se schimbă pe fondul reevaluării de către lumea medicală a efectelor alcoolului asupra sănătății. După decenii de relativă stabilitate a proporției adulților americani care consumă alcool, Gallup a documentat trei ani consecutivi de scădere a ratei consumului de alcool în SUA, pe măsură ce cercetările care susțin mesajul „nicio cantitate de alcool nu este sigură” se înmulțesc. Pentru companiile care vând alcool, provocarea este agravată de faptul că, în prezent, se pare că băutorii reduc și cantitatea de alcool pe care o consumă.

Inițial, tinerii adulți au îmbrățișat mai repede decât americanii mai în vârstă ideea că băutura este dăunătoare, probabil pentru că nu au fost atât de expuși la sfaturile anterioare conform cărora consumul moderat de alcool, în special de vin, este sănătos pentru inimă. Dar convingerea că băutura este dăunătoare câștigă acum teren în rândul adulților mai în vârstă.

Continuarea acestor tendințe ar putea depinde de faptul dacă recentele declarații privind riscurile consumului de alcool reprezintă ultimul cuvânt pe această temă, la fel cum avertismentele despre tutun din anii 1960 au marcat începutul unui declin pe termen lung al fumatului. Traiectoria consumului de alcool în SUA ar putea depinde, de asemenea, de măsura în care medicii, autoritățile sanitare și factorii de decizie întăresc mesajul conform căruia nicio cantitate de alcool nu este lipsită de riscuri.