Trimisul special Steve Witkoff, prietenul lui Donald Trump, compară Palatul Elysée, o capodoperă arhitectonică, cu vila lui Trump: ”Seamănă cu Mar-a-Lago”

Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio şi trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, au fost joi la Paris. Primit de preşedintele Emmanuel Macron pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, Steve Witkoff a făcut o comparaţie cel puţin surprinzătoare, considerând că Palatul Élysée „seamănă cu clubul lui Donald Trump de la Mar-a-Lago”, relatează Le Figaro, transmite News.ro.

Reamintim că Donald Trump are o apetență aparte pentru ornamente aurii.

The state of play: Steve Witkoff compares l’Élysée Palace in Paris to Donald Trump’s Mar-a-Lago residence in Florida.

“It’s fabulous what it looks like. He (Trump) actually works on it himself. He’s like an architect.”

pic.twitter.com/77sHN6VW9d

— Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) April 17, 2025

Comparaţia a stârnit reacţii pe reţeaua socială X, utilizatorii subliniind pe bună dreptate că Palatul Élysée a fost construit între 1718 şi 1720, în timp ce reşedinţa privată a lui Donald Trump a fost construită în anii 1920.

„Doar un ignorant total needucat ar putea compara Palatul Élysée, o bijuterie arhitecturală şi artistică a Franţei secolului al XVIII-lea, cu casa lui Trump de la Mar-a-Lago, care are un stil total insipid şi kitsch, fără niciun fel de clasă”, a scris un utilizator al platformei.

Situată în West Palm Beach, Florida, proprietatea lui Donald Trump a devenit un club privat deschis celor mai bogaţi oameni din lume. Reşedinţa a fost cumpărată în 1985 de republican, pe atunci un magnat imobiliar din New York. Acesta a transformat apoi vila, care se întinde pe aproape 6.000 de metri pătraţi, într-un club privat rezervat pentru 500 de membri.

Pentru a deveni membru, trebuie plătită iniţial o taxă de intrare de 1 milion de dolari, plus 20.000 de dolari cotizaţie anuală. Donald Trump îi primeşte, de asemenea, pe omologii săi străini pe proprietatea sa de la Mar-a-Lago, supranumită „Casa Albă de iarnă”. La sfârşitul lunii ianuarie, premierul italian Giorgia Meloni i-a făcut o vizită neoficială preşedintelui american la prestigioasa sa reşedinţă.