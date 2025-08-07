G4Media.ro
Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949…

Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949 / Focul a devastat peste 16.000 de hectare, a ucis o persoană şi a distrus zeci de locuinţe

Pompierii francezi se luptă joi, pentru a treia zi la rând, pentru a aduce sub control cel mai mare incendiu de vegetaţie din Franţa din ultimele aproape opt decenii, care a devastat peste 16.000 de hectare, a ucis o persoană şi a distrus zeci de locuinţe, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Imaginile transmise de Reuters TV au arătat coloane de fum ridicându-se deasupra unei zone forestiere din regiunea Aude din sudul Franţei.

Imaginile filmate cu ajutorul dronelor au arătat suprafeţe mari acoperite de vegetaţie carbonizată.

O persoană a murit, trei sunt date dispărute şi alte două persoane, inclusiv un pompier, au fost rănite şi se află în stare critică, au anunţat autorităţile locale.

„Deocamdată, incendiul nu a fost adus sub control”, a declarat Christophe Magny, unul dintre oficialii care conduc operaţiunea de stingere a incendiilor, pentru postul de televiziune BFM TV. El a adăugat că speră ca focarul să poată fi controlat în cursul zilei de joi.

Incendiul, situat la aproximativ 100 de kilometri de graniţa cu Spania, nu departe de Marea Mediterană, a izbucnit marţi şi s-a extins apoi cu rapiditate.

A devastat deja o zonă cu o suprafaţă de o dată şi jumătate mai mare decât cea a Parisului. Oficialii francezi au declarat că acesta este cel mai mare incendiu de vegetaţie izbucnit în Franţa după anul 1949.

Incendiul avansează acum mai încet, a declarat ministrul francez al Mediului, Agnes Pannier-Runacher, pentru postul radiofonic France Info.

Oamenii de ştiinţă spun că verile mai calde şi mai secetoase din regiunea mediteraneeană expun această zonă la un risc ridicat de incendii de vegetaţie.

Serviciul de meteorologie al Franţei a avertizat cu privire la un nou val de căldură care va începe vineri în alte zone din sudul acestei ţări şi care va dura mai multe zile.

