Daniel Zamfir: PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după…

Daniel Zamfir: PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni, asta să fie limpede

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că social-democraţii nu au intrat la guvernare ca să iasă după două luni, dar ar fi fost mai multă linişte în coaliţia de guvernare dacă din ea nu ar fi făcut parte USR, transmite Agerpres.

„Astăzi analizăm (dacă PSD ar trebui să mai rămână la guvernare sau nu – n.r.). PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are astăzi parlamentari mai mulţi decât PNL şi USR la un loc. Aşa că nu cred că este într-o logică firească să discutăm despre ieşirea PSD de la guvernare. Aţi văzut că în ultimele zile a existat o oarecare stare de nemulţumire în rândul colegilor noştri cu privire la atitudinea unor parteneri de guvernare”, a spus Zamfir înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.

Întrebat dacă ar fi fost mai multă linişte în coaliţie fără USR, acesta a spus: „E bună întrebarea. La nivel personal, cred că da. (…) Nu discutăm noi acum pe cine să excludem şi pe cine să mai aducem la guvernare. Cert este că atitudinea colegilor noştri de la USR trebuie categoric revizuită. Vă aduc aminte că încă de la începutul acestei colaborări, atitudinea lor a fost una – haideţi să spun – mai soft, lipsită de respect”.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit luni, de la ora 11:00, pentru a stabili poziţia partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

