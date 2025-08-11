Italienii, despre filmul ”Dracula” al lui Radu Jude: ”Regizorul s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l” / Desecretizează mitul Dracula cu ajutorul inteligenței artificiale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regizorul român Radu Jude a surprins pe toată lumea la competiția de la Locarno Film Festival cu al său „Dracula„, însă nu plăcut, scrie Corriere della Sera într-o cronică despre noua producție românească.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Filmul începe cu un regizor care cere ajutorul inteligenței artificiale pentru a aborda o poveste care a fost deja spusă de prea multe ori.

”Iată deci propunerea unui cabaret de vampiri, unde un client se poate izola (contra cost) cu Dracula, care este apoi obligat să fugă pentru ca publicul din sală să îl poată urmări cu bâte și prăjini ascuțite. Întrerup aventura, care va avea un final neașteptat, alte variații nesfârșite pe temă: SF, kitsch, ireverențioase, comice (Dracula are o durere de dinți canini, dar nu are bani să plătească dentistul), politice (Dracula conduce un grup de zombi pentru a zdrobi o grevă) până la o lungă reinterpretare „romantică” – ghilimelele sunt obligatorii – care se încheie cu o batjocură anticlericală.

Epuizant în cele 170 de minute ale sale, filmul ar vrea să fie pentru Jude „o scrisoare de dragoste către Ed Wood”, referindu-se la cel mai prost regizor din istoria cinematografiei. Într-adevăr, ceea ce reiese din el este mai alesdorința de a profana totul, nu doar mitul național Dracula, ci și funcția inteligenței artificiale, precum și posibilitatea de a reflecta asupra lumii de astăzi (citatele din Trump și Musk sunt irosite). Dar, în cele din urmă, impresia este că s-a distrat mai mult făcându-l decât ne-am distrat noi privindu-l”, este concluzia cronicii de film.