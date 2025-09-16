G4Media.ro
Trenul spre Machu Picchu, suspendat din cauza unei manifestaţii / Localnicii cer…

Machu Picchu
sursa foto: Pexels

Trenul spre Machu Picchu, suspendat din cauza unei manifestaţii / Localnicii cer ca o nouă companie să preia transportul cu autobuzele de la gara de tren până la situl arheologic

Serviciul feroviar spre citadela incaşă Machu Picchu, principala atracţie turistică din Peru, a trebuit să fie suspendat luni din cauza unei manifestaţii a localnicilor, a anunţat compania care îl opera, informează marţi AFP, transmite Agerpres.

Autorităţile nu au comunicat nici numărul turiştilor blocaţi, nici vreun plan de evacuare.

Înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1983, complexul fortificat primeşte în medie 4.500 de vizitatori pe zi, dintre care un număr mare de străini, potrivit Ministerului Comerţului Exterior şi Turismului.

Localnicii cer ca o nouă companie să preia transportul cu autobuzele de la gara de tren până la situl arheologic, după încheierea unei concesiuni de 30 de ani.

„În faţa acestei situaţii, a fost anunţată suspendarea temporară a operaţiunilor feroviare”, a indicat compania PeruRail într-un comunicat.

Principalul acces către citadela de piatră se face cu trenul din Cuzco, fosta capitală a imperiului incaş, aflată la 110 de kilometri distanţă.

Localnicii au aşezat roci şi trunchiuri de copaci pe mai multe tronsoane ale căii ferate, potrivit unei surse din cadrul poliţiei citate de AFP.

Manifestaţia este organizată de Frontul pentru apărarea intereselor Machu Picchu, care a anunţat duminică într-un comunicat o grevă pe termen nelimitat până când noua companie de transport terestru îşi va începe activitatea.

„Manifestaţiile au un impact considerabil asupra turiştilor, afectând reputaţia ţării şi imaginea Peru-ului”, a declarat pentru AFP Carlos Milla, fost preşedinte al Camerei de turism din Cuzco.

Tags:
