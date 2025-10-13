Transgaz lansează licitația pentru gazoductul Segarcea–Calafat: Investiție de 244 milioane lei în sud-vestul Doljului
Transgaz a demarat procedura de licitație pentru execuția gazoductului Segarcea–Băilești–Calafat–Plenița, un proiect strategic ce va alimenta cu gaze naturale o treime din populația județului Dolj. Investiția, estimată la 244 de milioane de lei, are un termen de finalizare de 18 luni, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.
Transgaz a lansat licitația pentru execuția gazoductului Segarcea–Băilești–Calafat–Plenița, o conductă de transport gaze naturale cu o lungime de 110 kilometri, care va traversa sud-vestul județului Dolj și va alimenta inclusiv municipiile Băilești și Calafat.
Informația a fost anunțată de președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, care a subliniat importanța proiectului pentru dezvoltarea economică și creșterea calității vieții în zonă.
„Conducta construită va asigura alimentarea cu gaze naturale pentru o treime din populația județului”, a declarat Cosmin Vasile.
Conducta va traversa următoarele localități: Cerăt, Giurgița, Urzicuța, Afumați, Băilești, Galicea Mare, Moțăței, Unirea, Plenița, Rast, Ghidici, Piscu Vechi, Poiana Mare și municipiul Calafat.
Gazoductul vine ca o continuare a proiectului Craiova–Segarcea, cu o lungime de 39,5 kilometri, finalizat în anul 2021. Conform președintelui CJ Dolj, extinderea rețelei către Băilești și Calafat este o mișcare firească pentru a include cât mai multe comunități în rețeaua națională de distribuție a gazelor.
„După încheierea acestei etape, s-a conturat oportunitatea extinderii rețelei către Băilești, Plenița și mai departe până la Calafat”, a explicat Cosmin Vasile.
Detalii tehnice și financiare
Lungime totală: 110 km
Valoarea investiției: 244 milioane lei
Termen de execuție: 18 luni de la începerea lucrărilor
Proiectul face parte din strategia națională de extindere a rețelei de gaze și reducere a dependenței energetice, contribuind totodată la atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă în zonă.
