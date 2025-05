Transfer surprinzător pentru Real Madrid de la locul zece din Premier League, Bournemouth

Real Madrid va intra într-o nouă eră odată cu venirea lui Xabi Alonso în locul lui Carlo Ancelotti, iar unul dintre primele transferuri va fi cel al lui Dean Huijsen, fundaș central al celor de la Bournemouth, locul zece din Premier League.

Conform lui Fabrizio Romano, jurnalist cunoscut pentru precizia informațiilor oferite din fotbal, Real Madrid va plăti clauza de reziliere a contractului lui Huijsen cu gruparea din Premier League.

Vorbim despre o sumă de 60 de milioane de euro, una considerată mică pentru puterea financiară a Realului.

Este cunoscut faptul că Madridul l-a acontat deja pe Trent Alexander-Arnold, cel care va veni de la Liverpool liber de contract.

Realul va plăti totuși în rate celor de la Bournemouth până la finalul anului 2026.

Lipsește doar încheierea negocierilor cu fundașul central de 1,97 metri. Nu ar trebui să fie însă vreo problemă, jucătorul dorindu-și să evolueze la un club de talia Realului.

Anunțul oficial ar trebui să vină în următoarea perioadă, iar apărătorul în vârstă de 20 de ani să fie prezentat oficial pe Santiago Bernabeu.

Născut la Amsterdam, Dean are cetățenie spaniolă și joacă pentru naționala iberică, iar cota sa de piață este de €42 de milioane, conform Transfermarkt.

🚨⚪️ Xabi Alonso asked Real Madrid to accelerate on Dean Huijsen deal as ideal quick solution for a top talent…

…as Premier League clubs wanted to get the deal done already last week, but Dean decided to wait and give priority to Real Madrid.

Key meeting took place on Monday. pic.twitter.com/WWE16rdPlB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2025