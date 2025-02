Trailerul pentru filmul „F1” al lui Brad Pitt, lansat cu ocazia Super Bowl / A fost anunțată și data la care ajunge în cinematografe (VIDEO)

Înaintea începerii meciului dintre Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles, din cadrul Super Bowl, a fost prezentat trailerul pentru F1, cel mai nou proiect al Apple TV, care îl are ca protagonist pe Brad Pitt, alături de Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies și Javier Bardem, transmite Far Out Magazine. Trailerul a oferit prima perspectivă reală asupra proiectului, dezvăluind și data lansării acestuia.

Filmul prezintă povestea lui Sonny Hayes, un pilot fictiv de Formula 1, interpretat de Pitt, care este forțat să se retragă până când un alt proprietar de echipă îi cere să fie mentorul unui debutant.

Regizat de Joseph Kosinski, filmul are scenariul scris de Ehren Kruger. Mai mulți piloți reali de Formula 1 sunt implicați în film. Lewis Hamilton a semnat în calitate de producător, lucrând alături de echipă pentru a aduce acuratețe filmului. Alte vedete din Formula 1 care vor apărea în producție sunt Lando Norris, Charles Leclerc, Fernando Alonso și alții.

Pentru Damson Idris, proiectul este un vis. Într-un interviu acordat Vanity Fair, el a declarat: „Mă uit în stânga mea, este Brad Pitt. Mă uit în dreapta mea, este Javier Bardem. Mă uit la mâinile mele, îmi tremură”. El a adăugat că a fost incredibil să lucreze alături de piloți adevărați. „Și filmăm toate aceste scene epice, iar toți acești piloți uimitori sunt acolo, de la Lewis [Hamilton] la [Max] Verstappen și la toți ceilalți”, a mai spus actorul.

Pe măsură ce trailerul a fost prezentat înainte de Super Bowl 2025, a fost dezvăluită și data lansării. F1 va avea premiera exclusiv în cinematografele din întreaga lume pe 25 iunie 2025.