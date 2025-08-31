Toto Wolff îi simte lipsa rivalului Christian Horner: „Un dobitoc, dar F1 are nevoie de asemenea personaje”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La câteva săptămâni bune după ce Christian Horner a fost dat afară de la RedBull Racing, Toto Wolff (șeful Mercedes) a dezvăluit mesajul pe care l-a primit de la marele său rival din Formula 1. Mai mult decât atât, Toto spune că Horner era un „măgar” și că lumea Marelui Circ avea nevoie de un „dobitoc” precum el.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rivalitatea dintre Horner (51 de ani) și Wolff (53 de ani) a ținut capul de afiș din Formula 1 din ultimele sezoane, iar acum oficialul de la Mercedes spune că îi simte lipsa marelui său „dușman” din F1.

Citat de motorsport.com, Wolff a vorbit despre mesajul pe care l-a primit de la Horner după ce acesta a fost dat afară de la RedBull.

„Mi-a spus: Ce faci acum, pentru că îți place să mă urăști și am plecat!”, a transmis Wolff, zâmbind, înainte de Marele Premiu al Olandei de duminică.

Horner, un „dușman minunat” pentru Wolff

Rivalitatea celor doi a atins punctul culminant odată cu sezonul 2021, unul în care Max Verstappen a câștigat dramatic titlul mondial din F1 în ultima etapă împotriva lui Lewis Hamilton.

În pofida deselor conflicte, Toto a recunoscut că Horner a fost un adversar de calibru.

„El a fost un dușman minunat, mare de-a lungul anilor. Mi-e dor de el? Este destul de ciudat să vii aici, iar Christian să nu fie prin preajmă. Sportul are nevoie de personaje controversate”, transmite Toto Wolff.

Mai mult decât atât, șeful Mercedes a subliniat importanța unui personaj „negativ” precum Christian Horner.

„Ceea ce am spus este că fiecare film are nevoie de bine, rău și urât. Acum răul a dispărut… Sportul are nevoie de asta.

În trecut am avut acele personaje masive. Christian a fost unul dintre acei protagoniști. A fost deschis, a fost controversat, a fost un <măgar> și i-a plăcut să joace acest rol. Ai nevoie de un <dobitoc>, oamenii trebuie să urască pe cineva”, a surprins Wolff.

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid

Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid

Sâmbătă, 30 august

Antrenamente 3 / Norris – cel mai rapid

Calificări / Piastri – pole position

Duminică, 31 august

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)

Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 1952

Lungime circuit: 4,259 km

Număr de tururi: 72

Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021

Distanță totală GP: 306,587 de km

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Clasamentul piloților

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1