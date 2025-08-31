Toto Wolff îi simte lipsa rivalului Christian Horner: „Un dobitoc, dar F1 are nevoie de asemenea personaje”
La câteva săptămâni bune după ce Christian Horner a fost dat afară de la RedBull Racing, Toto Wolff (șeful Mercedes) a dezvăluit mesajul pe care l-a primit de la marele său rival din Formula 1. Mai mult decât atât, Toto spune că Horner era un „măgar” și că lumea Marelui Circ avea nevoie de un „dobitoc” precum el.
Rivalitatea dintre Horner (51 de ani) și Wolff (53 de ani) a ținut capul de afiș din Formula 1 din ultimele sezoane, iar acum oficialul de la Mercedes spune că îi simte lipsa marelui său „dușman” din F1.
Citat de motorsport.com, Wolff a vorbit despre mesajul pe care l-a primit de la Horner după ce acesta a fost dat afară de la RedBull.
„Mi-a spus: Ce faci acum, pentru că îți place să mă urăști și am plecat!”, a transmis Wolff, zâmbind, înainte de Marele Premiu al Olandei de duminică.
Horner, un „dușman minunat” pentru Wolff
Rivalitatea celor doi a atins punctul culminant odată cu sezonul 2021, unul în care Max Verstappen a câștigat dramatic titlul mondial din F1 în ultima etapă împotriva lui Lewis Hamilton.
În pofida deselor conflicte, Toto a recunoscut că Horner a fost un adversar de calibru.
„El a fost un dușman minunat, mare de-a lungul anilor. Mi-e dor de el? Este destul de ciudat să vii aici, iar Christian să nu fie prin preajmă. Sportul are nevoie de personaje controversate”, transmite Toto Wolff.
Mai mult decât atât, șeful Mercedes a subliniat importanța unui personaj „negativ” precum Christian Horner.
„Ceea ce am spus este că fiecare film are nevoie de bine, rău și urât. Acum răul a dispărut… Sportul are nevoie de asta.
În trecut am avut acele personaje masive. Christian a fost unul dintre acei protagoniști. A fost deschis, a fost controversat, a fost un <măgar> și i-a plăcut să joace acest rol. Ai nevoie de un <dobitoc>, oamenii trebuie să urască pe cineva”, a surprins Wolff.
Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025
Vineri, 29 august
- Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid
- Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid
Sâmbătă, 30 august
- Antrenamente 3 / Norris – cel mai rapid
- Calificări / Piastri – pole position
Duminică, 31 august
- Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei
- Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)
- Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)
- Locul 1: Lando Norris (McLaren)
- Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
- Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)
Zandvoort Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 1952
- Lungime circuit: 4,259 km
- Număr de tururi: 72
- Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021
- Distanță totală GP: 306,587 de km
- Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)
Clasamentul piloților
- Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
- Lando Norris (Marea Britanie) 275
- Max Verstappen (Olanda) 187
- George Russell (Marea Britanie) 172
- Charles Leclerc (Monaco) 151
- Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
- Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
- Alexander Albon (Thailanda) 54
- Nico Hulkenberg (Germania) 37
- Esteban Ocon (Franța) 27
- Fernando Alonso (Spania) 26
- Lance Stroll (Canada) 26
- Isack Hadjar (Franța) 22
- Pierre Gasly (Franța) 20
- Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
- Carlos Sainz (Spania) 16
- Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
- Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
- Oliver Bearman (Haas) 8
- Franco Colapinto (Argentina) 0
- Jack Doohan (Australia) 0
Clasamentul constructorilor
- McLaren-Mercedes 559 puncte
- Ferrari 260
- Mercedes 236
- Red Bull 194
- Williams-Mercedes 70
- Aston Martin 52
- Kick Sauber 51
- Racing Bulls 45
- Haas 35
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – 31 august
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
