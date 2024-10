Tot mai multe școli din Sibiu se orientează către uniforma pentru elevi / Director: „Am ales ceva între ținută decentă și uniformă” / ”Uniforma a fost solicitată de către părinți”

Școala din Șeica Mare va deveni în acest an școlar prima școală din mediul rural din județul Sibiu care va introduce uniforma școlară, iar trendul în județ este unul în creștere având în vedere faptul că mai multe școli din Sibiu, Mediaș au deja elemente distinctive pentru elevii lor, fie că vorbim de ținute decente obligatorii, sigle ale școlilor imprimate pe tricouri sau simple insigne, relatează Turnul Sfatului.

Prof. Marius Popescu, directorul Școlii Gimnaziale din Șeica Mare spune că de un an de zile face demersuri pentru a introduce uniforma școlară, iar acum a reușit să facă concret, primii pași.

„Uniforma a fost solicitată de către părinți. Au venit la mine și m-au întrebat dacă nu putem găsi ceva reprezentativ care să ne reprezinte școala. Mi s-a părut o idee foarte bună. Timp de un an de zile am căutat, ne-am interesat să putem ajunge la un cost minim care să nu fie nici foarte mare, dar să avem și calitate. Inițial am găsit în Sibiu două firme care ne-au spus că ne vor face tricouri polo într-o singură culoare, dar după mai multe discuții am ajuns la concluzia că uniforma pe care ne-o dorim este cea pe care o vedeți în fotografii”, a povestit pentru Turnul Sfatului directorul.

Acesta spune că, în cele din urmă, au găsit o firmă chiar din comuna Șeica Mare care va face vestele copiilor.

„Ne-am bucurat că am găsit această croitorie la noi în comună pentru că în același timp banii se întorc la noi. La ei vom face acele veste și urmează ca părinții să achiziționeze cămășile, pantalonii, respectiv fustele”, a mai spus directorul.

Vor avea uniforme elevii de la pregătitoare și până în clasa a VIII-a.