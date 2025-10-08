”Toate instituţiile europene privesc la Franţa”, transmite Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, în plină criză politică la Paris

Toate instituţiile europene „privesc cu atenţie evoluţia actuală ” a situaţiei politice franceze, a declarat marţi preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, la o zi după demisia surprinzătoare a premierului francez Sébastien Lecornu, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Cred că toate instituţiile europene privesc cu atenţie evoluţia actuală şi speră sincer că se vor găsi modalităţi de a respecta angajamentele internaţionale, în special în ceea ce priveşte prezentarea bugetului”, a declarat Christine Lagarde, întrebată despre acest subiect la un eveniment organizat la Paris de Business France.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu s-a întâlnit marţi cu forţele politice pentru „ultime negocieri” fulger privind bugetul pe 2026, aşa cum i-a cerut preşedintele Emmanuel Macron.

Plecarea sa neaşteptată compromite adoptarea la timp a unui buget, care ar trebui să fie supus examinării parlamentului până cel târziu pe 13 octombrie.

Sébastien Lecornu declarase că doreşte să reducă deficitul public la 4,7% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2026 şi la maximum 3% în 2029, la nivelul cerinţelor europene.

Dacă aceste negocieri eşuează, preşedintele francez îşi va asuma „responsabilităţile”, potrivit anturajului lui Emmanuel Macron care s-a întâlnit marţi seara cu preşedinta Adunării Naţionale şi cu preşedintele Senatului.

În faţa incertitudinii politice, mediile de afaceri sunt îngrijorate de agravarea problemelor economice. Astfel, preşedintele principalei organizaţii patronale Medef, Patrick Martin, şi-a exprimat „furia” marţi la Franceinfo.

„O Franţă stabilă este o contribuţie importantă pentru Europa”, a declarat marţi seara purtătorul de cuvânt al guvernului german.