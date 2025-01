„The Big Birk”, inspirată de geanta Birkin, sosește în Palm Beach pentru târgul de artă / Prețul sculpturii pleacă de la 250.000 de dolari

În timp ce mii de oameni visează să dețină o geantă Birkin, artistul Giovanni Casas, cunoscut sub numele de GEO, a creat „The Big Birk” pentru Art Palm Beach.

Această sculptură artistică amintește de celebra geantă Hermès. Stabilit în New York, GEO deține propria agenție și a creat prima geantă de dimensiuni gigantice la cererea Buttonscarves, o companie indoneziană care dorea să atragă atenția în Times Square, New York. Acea creație a ajuns în „Cartea Recordurilor Guinness” și a fost folosită și într-o prezentare de modă.

Câțiva ani mai târziu, un angajat al său i-a sugerat să creeze o altă geantă, de data aceasta inspirată de Birkin, așa că echipa a realizat una roz în luna mai. După ce Denis Leon, a cărui galerie îl reprezintă pe GEO, i-a cerut să creeze ceva pentru Art Palm Beach, artistul a propus „Big Birk”, iar după aprobarea proiectului, a realizat o versiune în galben aprins.

Acum, această creație galbenă este expusă la târgul de artă care se desfășoară până duminică. Descriind geanta Birkin drept „un simbol global al prestigiului și eleganței atemporale”, Kassandra Voyagis, directoarea și producătoarea evenimentului, a spus că aceasta „oferă un dialog captivant între artă și opulență, capturând spiritul unui loc unde moda de lux și cultura de elită se intersectează perfect.”

În ceea ce privește implicațiile legale, GEO era deja familiarizat cu lupta juridică dintre artistul Mason Rothschild și Hermès privind NFT-urile „MetaBirkins”, precum și cu situația „Wirkin” de la Walmart (o alternativă de 80 de dolari care nu mai este disponibilă. Walmart a anunțat recent că nu va mai vinde replicile virale, dar va introduce produse Rebag pe piața sa pentru genți second-hand).

MetaBirkins, în format digital, au fost inspirate de faimoasa geantă „Birkin” a casei de lux, care a fost numită după Jane Birkin. Aceasta a fost introdusă pentru prima dată în 1984, după ce regretata actriță a sugerat necesitatea unei genți de lux supradimensionate unui executiv Hermès în timpul unui zbor internațional.

În procesul Hermès-Rothschild, Hermès a declarat că vinde anual genți Birkin în valoare de peste 100 de milioane de dolari și că face acest lucru de mai bine de un deceniu. Verdictul din 2023 a stabilit că artistul a încălcat drepturile de marcă ale Hermès.

GEO a explicat: „Nu o reproducem exact. Nu spun că este o geantă Birkin reală. Recreez designuri AI”, a spus el, adăugând că acestea ar putea proveni din Paris, Italia sau New York. „De la pandemie, creez aceste forme gigantice – un pantof Nike, ‘geanta Birkin’, un telefon public.”

Prima „Big Birk” a generat 10 milioane de vizualizări pe rețelele de socializare și apeluri din Londra și Franța, interesate de aducerea creației acolo. Artistul, însă, nu a fost contactat de Hermès. „Nu încerc să iau nimic de la Hermès sau Birkin”, a spus GEO.

Crearea unei sculpturi de dimensiunea „The Big Birk” presupune o investiție financiară semnificativă, ceea ce înseamnă că prețul de vânzare ar putea începe de la 250.000 de dolari, a declarat GEO. Deși unii au întrebat despre utilizarea acesteia ca instalație publică, planul este să fie vândută, a spus el.

Transportarea „The Big Birk”, o structură înaltă de 7,3 metri, pe o platformă remorcată într-o zi ploioasă și cu vânt, către Centrul de Convenții din Palm Beach County, a fost o adevărată provocare – a trebuit să fie demontată și reasamblată de trei ori din cauza unor cabluri electrice aflate la joasă înălțime pe traseu. Geanta a fost realizată în galben pentru a se coordona cu brandingul Art Palm Beach. „În acest moment, moda, arta și brandingul sunt atât de interconectate”, a spus GEO.

Una dintre cele mai recente comenzi ale artistului este crearea unui țânțar gigantic, înalt de 3 metri, pentru un nou produs de repelent de insecte de la Johnson & Johnson, care va fi lansat luna viitoare în Las Vegas. GEO a colaborat și cu Biblioteca Publică din New York și a fost solicitat pentru un nou proiect cu Muzeul Metropolitan de Artă.

„Sunt newyorkez. Am venit aici din Columbia ca imigrant, când aveam 13 ani. Am fost la Palladium și Limelight. Acum sunt doar un artist. Evident, am agenția mea de design, dar scopul meu principal este să creez lucruri”, a spus el.