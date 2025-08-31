Tensiunile cresc între Gabbard și șeful CIA după dezvăluirea numelui unui ofițer sub acoperire / Vinh Nguyen, considerat cel mai bun specialist al comunității de informații în domeniul tehnologiilor de vârf și recrutat de NSA la 17 ani, a rămas și el fără autorizație de securitate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a luat prin surprindere liderii CIA săptămâna trecută când a dezvăluit numele unui ofițer CIA sub acoperire pe o listă de persoane cărora le-a retras autorizațiile de securitate, au declarat mai multe surse din serviciile de informații, potrivit NBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Măsura a alarmat personalul agenției, au declarat sursele, și este cel mai recent exemplu al tensiunilor crescânde și al semnalelor contradictorii dintre Gabbard și directorul CIA, John Ratcliffe. Cei doi s-au ciocnit anterior din cauza deciziilor ei, inclusiv la începutul acestei luni, când Gabbard a declasificat un document legat de interferența Rusiei în alegeri.

Doi foști oficiali guvernamentali au declarat că, în opinia lor, Gabbard se află sub presiune pentru a recâștiga încrederea președintelui Donald Trump. Gabbard a căzut în dizgrația lui Trump și a consilierilor săi la începutul acestui an, după ce a postat un videoclip și a dat o declarație despre capacitățile nucleare ale Iranului.

Însă tensiunile dintre Gabbard și Trump par să se fi calmat pentru moment. Când Gabbard a anunțat săptămâna trecută retragerea autorizațiilor de securitate, ea a declarat că unii dintre cei 37 de oficiali actuali și foști erau implicați în „politizarea sau militarizarea informațiilor” și că ea acționa la ordinele președintelui.

Iar marți, în timp ce prezida o ședință a Cabinetului în fața camerelor de televiziune, Trump a lăudat-o pe Gabbard. „Ai descoperit niște lucruri interesante, Tulsi”, a spus Trump. „Devine o vedetă din ce în ce mai mare pe zi ce trece.”

Unul dintre foștii oficiali guvernamentali a spus că Gabbard părea să încerce să-i arate președintelui că îi demasca pe democrați și pe dușmanii politici, inclusiv pe unii care se presupune că se aflau în interiorul CIA. Retragerea autorizațiilor de securitate a reflectat „o luptă între Gabbard și Ratcliffe”, a spus fostul oficial.

Funcția de director al serviciilor naționale de informații a fost creată după atacurile din 11 septembrie, în efortul de a asigura o coordonare strânsă între agențiile de spionaj ale țării.

În trecut, au existat conflicte teritoriale și ciocniri de personalitate între unii directori ai DNI și ai CIA. În timpul președinției lui Barack Obama, Dennis Blair a fost adesea în conflict cu șeful CIA, Leon Panetta, și a demisionat în cele din urmă după 16 luni de activitate.

Dar, în acest caz, actualul director al serviciilor naționale de informații pare să caute sprijinul președintelui, au spus foști oficiali, dublând acuzațiile împotriva fostelor administrații democrate și pedepsind membrii unui „stat profund” perceput ca fiind format din birocrați guvernamentali anti-Trump.

Pe lângă evidențierea diviziunii dintre Gabbard și Ratcliffe, episodul ilustrează și efectul unei epurări tot mai ample și imprevizibile a funcționarilor publici de carieră considerați insuficient de loiali.

Analistul concediat

Ofițerul CIA pe care Gabbard l-a identificat public și i-a retras autorizația de securitate era un analist veteran. NBC News nu dezvăluie numele angajatului pentru a-i proteja identitatea. Un fost coleg a declarat că aceasta refuză să acorde interviuri.

Cu câteva zile înainte, ea lucrase intens pentru a ajuta echipa Casei Albe să pregătească summitul din Alaska între Trump și președintele rus Vladimir Putin, au declarat foști colegi din agenția de informații. Ea urma să preia o nouă misiune pentru CIA în Europa, potrivit a trei surse care cunosc problema.

După summit, CIA a informat-o pe aceasta că și-a pierdut autorizația de securitate, punând efectiv capăt carierei sale. „Ea a făcut cea mai mare parte a pregătirilor pentru summitul cu Putin și până în prezent nu are nicio idee de ce i-a fost retrasă autorizația”, a declarat un fost coleg, care a vorbit sub condiția anonimatului, invocând teama de represalii din partea administrației Trump.

Gabbard și biroul ei nu au coordonat în mod corespunzător această măsură cu CIA înainte de a revoca autorizațiile de securitate ale celor 37 de funcționari actuali și foști, a declarat un oficial american și o sursă care cunoaște problema. Se pare că Gabbard și Biroul Directorului Național de Informații nu erau la curent cu misiunea secretă a angajatului CIA, a adăugat oficialul.

„ODNI nu s-a consultat în mod semnificativ cu agenția”, a declarat oficialul pentru NBC News.

Purtătoarea de cuvânt a ODNI, Olivia Coleman, a apărat decizia lui Gabbard, afirmând într-un e-mail că aceasta a fost concepută pentru a se asigura că „persoanele care au încălcat încrederea acordată lor prin utilizarea în scopuri politice, manipularea sau divulgarea informațiilor secrete nu mai au voie să facă acest lucru”.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Coleman a adăugat: „Nimeni nu a fost luat prin surprindere. Ne-am coordonat cu toate agențiile înainte de a trimite scrisoarea”. Coleman a spus că nota lui Gabbard prin care se revocau autorizațiile de securitate „enumeră nume și nu afilierea la agenții, ceea ce înseamnă că @DNIGabbard nu a dezvăluit identitatea niciunui ofițer „sub acoperire”.

Întrebată despre relațiile dintre cei doi șefi ai serviciilor secrete, purtătoarea de cuvânt a CIA, Liz Lyons, a spus: „Directorul Ratcliffe și întreaga echipă de elită a președintelui în domeniul securității naționale sunt hotărâți să eradicheze politizarea informațiilor și se concentrează pe punerea în aplicare a priorităților președintelui Trump în materie de securitate națională și pe asigurarea siguranței poporului american.”

Analista CIA concediată lucrase anterior ca ofițer de informații naționale specializat în Rusia și Eurasia și primise ordinul de a ajuta la organizarea evaluării interferenței Rusiei în alegerile din 2016. De când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, administrația a luat măsuri împotriva oficialilor care au participat la ancheta privind Rusia, a celor care i-au urmărit penal pe revoluționarii din 6 ianuarie și a celor care au intentat procese penale împotriva lui Trump.

Un fost oficial de rang înalt din serviciile secrete, Larry Pfeiffer, a declarat că ar fi imprudent să nu se consulte agenția de spionaj a angajatului înainte de a-i retrage autorizația de securitate și de a-i dezvălui identitatea. El a spus că acest lucru ar putea pune în pericol un ofițer și ar putea compromite relațiile cu un guvern străin.

„Uitați, este doar o chestiune de bun simț să te consulți cu agenția care ar fi cea mai afectată de decizia de a retrage autorizația unuia dintre angajații săi”, a spus Pfeiffer, „mai ales într-un mod atât de public”.

Tensiuni continue

Episodul a subliniat tensiunile continue dintre Gabbard și Ratcliffe. Disensiunile au fost evidente în întreg Washingtonul, fiind cunoscute de legislatori, angajații comunității de informații și oficialii Pentagonului.

În iulie, Gabbard a declasificat un raport din 2020 al Comitetului de Informații al Camerei Reprezentanților, condus de republicani, privind interferența Rusiei în alegerile din 2016. Ea a făcut acest lucru în ciuda obiecțiilor unor oficiali CIA, care au susținut că detaliile ar trebui să rămână secrete pentru a proteja sursele și metodele sensibile de spionaj, a raportat anterior NBC News.

Gabbard a stârnit, de asemenea, mirarea CIA când a dezvăluit planurile de a muta pregătirea briefingului zilnic de informații al președintelui de la sediul CIA din Langley, Virginia, la biroul directorului național de informații, situat la câțiva kilometri distanță, în McLean.

Președinții primesc în mod regulat un briefing secret al serviciilor de informații, un document digital prezentat de înalți oficiali care poate influența procesul decizional al comandantului suprem. În timp ce Gabbard supraveghează și aprobă briefingul zilnic al președintelui, o echipă numeroasă de analiști și alți angajați ai CIA compilează briefingul, creând texte detaliate, grafice și videoclipuri pe baza celor mai recente informații.

Zeci de oficiali din serviciile de informații, concediați

Foști oficiali din serviciile de informații spun că analistul CIA este unul dintre zeci de angajați cu vechime din agențiile de spionaj ale țării care au fost concediați brusc sau forțați să demisioneze în ultimele luni pentru presupusă lipsă de loialitate. Aceștia au fost demiși fără a li se comunica dovezile care au stat la baza deciziei și fără a avea șansa de a se apăra.

Experții juridici spun că Trump și-a exercitat autoritatea asupra autorizațiilor de securitate într-un mod diferit de orice președinte anterior, folosind-o ca instrument pentru a pedepsi foștii oficiali care l-au criticat și pentru a reduce la tăcere disidența din cadrul guvernului.

Administrația și-a apărat acțiunile, afirmând că cei cărora li s-au retras autorizațiile de securitate ar fi politizat informațiile secrete în scopuri partizane, nu ar fi protejat materialele clasificate, nu ar fi respectat „standardele analitice profesionale” ale serviciilor secrete sau s-ar fi angajat în conduite „dăunătoare” nespecificate. Gabbard, în anunțul său, nu a furnizat dovezi pentru aceste afirmații.

Cele 37 de persoane vizate de Gabbard săptămâna trecută erau în majoritate foști oficiali care au ocupat funcții în domeniul securității naționale în timpul administrațiilor Obama și Biden. Dintre cele 37 de persoane enumerate, 25 au semnat o scrisoare în 2019, când erau cetățeni obișnuiți, susținând eforturile legislatorilor democrați de a lansa o anchetă de punere sub acuzare pentru a stabili dacă Trump a abuzat de puterea sa când a cerut guvernului ucrainean să caute informații defăimătoare despre rivalul său politic, Joe Biden.

Activista de dreapta și aliata lui Trump, Laura Loomer, care se prezintă ca o persoană care demască oficialii guvernamentali și funcționarii publici „neloiali”, a semnalat scrisoarea din 2019 într-o postare recentă pe rețelele de socializare.

Revocarea autorizațiilor de securitate ale foștilor oficiali din serviciile de informații le-ar putea afecta reputația și le-ar putea limita capacitatea pe termen lung de a găsi un loc de muncă, au declarat foști oficiali. Autorizațiile de securitate sunt o cerință standard pentru multe posturi de conducere în cadrul companiilor de apărare și tehnologie cu contracte federale.

În afară de analistul CIA, pe lista lui Gabbard se aflau cel puțin alți doi ofițeri de informații în funcție. Unul dintre ei era Vinh Nguyen de la Agenția Națională de Securitate, care, potrivit colegilor, era recunoscut ca fiind cel mai bun specialist al comunității de informații în domeniul tehnologiilor de vârf, cum ar fi inteligența artificială. Guvernul l-a recrutat pe Nguyen la vârsta de 17 ani, iar el a fost cel mai tânăr angajat al NSA promovat vreodată într-o funcție de conducere, au declarat foști colegi.

Foști ofițeri de informații l-au descris ca fiind un geniu al generației sale, care nu putea fi înlocuit. „Guvernul SUA este marele perdant în această situație”, a declarat un fost ofițer superior de informații, referindu-se la demiterea lui Nguyen.

În 2016, când Nguyen era ofițer național de informații care supraveghea securitatea cibernetică, i s-a cerut să ajute la coordonarea evaluării informațiilor privind interferența Rusiei în alegerile din 2016. Evaluarea agențiilor de spionaj americane a concluzionat că Rusia a dus un război informațional pentru a încerca să submineze candidatura lui Hillary Clinton și să-l ajute pe Trump.

Dar Trump și Gabbard au respins evaluarea ca fiind falsă și parte a unei conspirații pe care ei susțin că Obama și consilierii săi au orchestrat-o. O anchetă bipartidă a Senatului, supravegheată de senatorul Marco Rubio, a confirmat ulterior concluziile evaluării serviciilor de informații, potrivit cărora Putin a încercat să-l ajute pe Trump să câștige. Liderul rus a declarat ulterior că dorea ca Trump să câștige.

Printre oficialii care și-au pierdut autorizațiile de securitate se aflau și doi foști ofițeri de informații care îi furnizau lui Trump informații zilnice în timpul primului său mandat. Mai mulți alții de pe listă au declarat că nu mai au autorizații de securitate active și au aflat că se află pe listă de pe rețelele de socializare.

„Fără niciun sens”

Yael Eisenstat, fost ofițer CIA, a scris pe rețelele sociale că se afla printre persoanele de pe lista lui Gabbard, deși numele ei de familie era scris greșit. Eisenstat a declarat că a părăsit guvernul în urmă cu mai bine de un deceniu și că nu avea nevoie de niciun fel de autorizație de securitate pentru munca ei.

Cu toate acestea, ea și-a exprimat indignarea față de acțiunea lui Gabbard. În postarea sa de pe rețelele de socializare, ea a afirmat că „ideea că guvernul poate viza autorizațiile foștilor și actualilor ofițeri în scopuri politice, fără o procedură legală, demonstrează încă un atac direct asupra normelor democratice”.

Mark Zaid, avocatul care o reprezintă pe Eisenstat și pe alte câteva persoane de pe listă, a declarat că revocarea autorizațiilor de securitate „nu are literalmente niciun sens” și amintește de era McCarthy. Măsura a fost luată fără un proces echitabil, iar anunțul lui Gabbard a folosit „acuzații defăimătoare generalizate”, potrivit lui Zaid, căruia i-a fost revocată autorizația de securitate într-o acțiune anterioară.

„Acest act a fost pur și simplu ilegal și a ignorat decenii de precedente stabilite. Având în vedere ultimele șase luni, este clar că această administrație a ales să folosească procesul de autorizare de securitate ca armă, ceea ce l-ar face mândru pe regretatul senator Joseph McCarthy”, a spus Zaid.