O nouă victorie pentru Trump. Controversata Tulsi Gabbard, o fostă democrată cu opinii pro-ruse, a fost confirmată de Senat şi a devenit şefă a serviciilor secrete americane

Tulsi Gabbard, o fostă membră a Camerei Reprezentanţilor cu puţină experienţă în domeniul informaţiilor, a fost confirmată miercuri pentru cea mai înaltă funcţie din SUA în domeniul serviciilor de spionaj, în timp ce republicanii din Senat, cu o singură excepţie notabilă, s-au aliniat dorinţei preşedintelui şi au validat-o pe una dintre cele mai controversate figuri ale administraţiei sale, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

În vârstă de 43 de ani, Tulsi Gabbard, o fostă democrată trecută în tabăra republicanilor, s-a confruntat la audierile din comisia de specialitate a Senatului cu întrebări din partea congresmenilor din ambele partide cu privire la lipsa de experienţă şi la declaraţiile ei din trecut, considerate ca sprijinind adversarii SUA.

Ca Director Naţional de Informaţii, ea va trebui să gestioneze un buget de 100 de miliarde de dolari. Gabbard nu a lucrat nciodată la vreo agenţie de spionaj şi nici măcar nu a făcut parte din vreo comisie de informaţii în timpul celor patru mandate ale sale în Camera Reprezentanţilor.

Ea va superviza acum o agenţie creată de Congres în urma atacurilor de la 11 septembrie 2001 pentru a coordona aparatul extins de informaţii al ţării, aceasta fiind una dintre cele mai importante funcţii de securitate naţională din guvernul SUA.

După ce a obţinut avizul pozitiv în Comisia de informaţii, Senatul a votat-o în plen cu 52 de voturi „pentru” şi 48 de voturi „împotrivă” pentru a o confirma pe Gabbard în poziţia de şefă a Directoratului Naţional de Informaţii, care supervizează o comunitate de informaţii formată din 18 agenţii. Gabbard va trebui să acţioneze acum ca principal consilier al lui Trump pe probleme de informaţii.

Votul din Senat a fost, în linii mari, unul pe linie de partid. Singurul republican care a votat împotriva lui Gabbard a fost experimentatul senator Mitch McConnell, fostul lider al republicanilor în Senat. Niciun democrat sau independent nu a votat în favoarea candidatei.

Votul a reprezentat o nouă victorie pentru preşedintele Donald Trump, care încearcă să obţină rapid aprobarea Senatului pentru toate persoanele pe care le-a propus în funcţii administrative.

Actualul lider al majorităţii republicane din Senat, John Thune, a organizat imediat după votul de confirmare a lui Gabbard un vot procedural cu privire la Robert F. Kennedy Jr. care, de asemenea, s-a confruntat cu o opoziţie acerbă la nominalizarea sa pentru funcţia de secretar al sănătăţii şi serviciilor umane.

RUSIA, SIRIA, SNOWDEN – ABORDĂRI CONTROVERSATE ALE LUI TULSI GABBARD

Anunţul lui Trump, făcut în noiembrie, că o propune pe Gabbard în fruntea DNI a provocat o undă de şoc în cadrul sistemului de securitate naţională, adăugându-se îngrijorărilor cu privire la politizarea şi slăbirea culegerii de informaţii în timpul celei de-a doua administraţii Trump.

Scepticii au avut dubii din cauza declaraţiilor anterioare ale lui Gabbard, considerate ca fiind favorabile invaziei Rusiei în Ucraina şi apărării guvernului fostului lider sirian Bashar al-Assad, pe care l-a vizitat în Siria în 2017, în timp ce acesta se afla sub sancţiunile SUA.

La audierea sa din Senat, Gabbard s-a confruntat cu întrebări dure din partea senatorilor din ambele partide, pentru că în trecut i-a luat apărarea fostului contractor al Agenţiei Naţionale de Securitate a SUA Edward Snowden, care a divulgat mii de documente extrem de secrete şi apoi a cerut azil în Rusia. Unii au fost vizibil frustraţi de refuzul acesteia de a-l numi trădător pe Snowden.

Republicanii care şi-au exprimat îngrijorarea s-au confruntat însă cu o campanie intensă de presiune politică din partea lui Trump şi a aliatului său miliardar Elon Musk, care au ameninţat că nu îi vor mai susţine politic pe acei senatori care se opun nominalizărilor făcute de preşedinte. Senatorul Todd Young, membru al Comisiei pentru informaţii, care nu a susţinut-o în primă instanţă pe Gabbard, a emis o declaraţie de susţinere a acesteia înainte de votul pe linie de partid din Comisie – de 9 la 8 – pentru a recomanda nominalizarea ei plenului Senatului. Fost ofiţer de informaţii al Corpului Puşcaşilor Marini, criticat de Musk înainte de a o susţine pe Gabbard, Young a declarat că Gabbard l-a asigurat că va sprijini profesioniştii din domeniul informaţiilor şi va furniza informaţii imparţiale.

Susţinătorii lui Gabbard au lăudat promisiunile acesteia de a reduce biroul DNI, într-un moment în care administraţia Trump reduce şi chiar încearcă să închidă agenţii guvernamentale.

În trecut, cei nominalizaţi pentru DNI au fost veterani ai serviciilor de informaţii, confirmaţi cu un larg sprijin bipartizan. Daniel Coats, un fost ambasador şi senator republican care a făcut parte din comisia de informaţii, a fost confirmat cu 85-12 în 2017, când Trump îşi începea primul mandat.

Şefa DNI în timpul fostului preşedinte Joe Biden, Avril Haines, a deţinut o serie de funcţii importante în domeniul securităţii naţionale, inclusiv director adjunct al CIA. Ea a fost confirmată cu 84 de voturi la 10.

Gabbard va trebui să îi asigure pe aliaţi că pot avea încredere în Washington, în timp ce Trump urmăreşte o politică externă agresivă, şi va trebui să fie prudentă în ceea ce priveşte reducerile pe fondul multitudinii de provocări globale. Este nevoie de o persoană în care Trump să aibă încredere şi pe care să o asculte, spun experţii.

Gabbard a părăsit Partidul Democrat în 2022 pentru a deveni independentă. Ea l-a susţinut pe Trump şi s-a alăturat Partidului Republican în 2024.

Miercuri, în faţa lui Donald Trump, ea a depus jurământul ca al optulea director naţional al informaţiilor.



