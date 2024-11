Tensiuni în Focșani din cauza sistării căldurii și apei calde în apartamente, în creșe, grădinițe și școli. Consiliul elevilor cere ore online

Frig în case, frig în școli, licee, grădinițe și creșe, frig în instituții publice. Aceasta este situația în mare parte din municipiul Focșani, de la începutul sezonului rece, după ce firma primăriei a fost deconectată de la furnizorul de gaze din cauza datoriilor.

Focșănenii racordați la sistemul centralizat de termoficare suferă de frig, iar printre cei mai afectați sunt copiii. Unii dintre ei stau în frig atât acasă, cât și la școală. Sunt peste 11.000 de elevi și preșcolari care învață în condiții improprii, potrivit datelor autorităților.

Din cauza frigului, mulți copii s-au îmbolnăvit, unii chiar sunt internați la spital. ”Această situație nu doar că afectează procesul educațional, dar pune în pericol și sănătatea elevilor, mai ales în contextul temperaturilor tot mai scăzute. În numeroase școli din Focșani, încălzirea lipsește cu desăvârșire, iar elevii sunt nevoiți să petreacă ore întregi în săli de clasă neîncălzite, îmbrăcați în haine groase pentru a face față frigului. Consiliul Județean al Elevilor Vrancea condamnă ferm lipsa de responsabilitate și management eficient din partea autorităților locale și solicită Primăriei Municipiului Focșani și altor instituții implicate să ia măsuri urgente pentru a asigura condițiile minimale de desfășurare a actului educațional. De asemenea, solicităm transparență din partea autorităților locale în privința măsurilor care vor fi implementate pentru rezolvarea acestei probleme. Considerăm că educația este un drept fundamental al fiecărui copil și că această situație reprezintă o încălcare gravă a acestui drept”, se menționează într-un comunicat al Consiliului Județean al Elevilor Vrancea.

Prin urmare, Consiliul Județean al Elevilor Vrancea a luat decizia să protesteze față de această situație fără precedent. Elevii au inițiat o petiție online prin care solicită trecerea la învățământ online în unitățile școlare din Focșani. Elevii vor să organizeze vineri, 15 noiembrie, un protest din cauza temperaturilor scăzute din sălile de clasă. ”Ce solicităm de la autoritățile competente:

-Asigurarea imediată a căldurii în toate școlile și instituțiile afectate.

-Trecerea rapidă la învățământul online până la remedierea problemei de termoficare.

Îndemnăm toți elevii să participe activ la un eveniment de protest programat pentru vineri, 15 noiembrie. Vă invităm să veniți la școală echipați cu pături, mănuși și fulare, pentru a sublinia gravitatea situației. Este esențial să ne facem auziți! Frigul în sălile de clasă nu este o opțiune! Vă încurajăm să vă surprindeți momentele de protest și să le postați pe rețelele sociale folosind hashtag-ul #Îngheț . De asemenea, vă îndemnăm să creați pancarte cu mesajele voastre, subliniind următorul aspect: „Căldura nu este o materie opțională!” Pentru a susține această cauză, vă invităm să semnați petiția noastră. Fiecare semnătură contează în lupta noastră pentru drepturile educaționale! Împreună putem aduce schimbarea pe care ne-o dorim!”, se arată în comunicatul Consiliului Județean al Elevilor Vrancea.

Scrisoare deschisă de la părinți

Stimate domnule primar,

Noi, părinții copiilor care merg la creșele din Focșani, dorim să vă adresăm o întrebare: câte grade aveți în biroul dumneavoastră? Suntem siguri că vă bucurați de un mediu confortabil, la o temperatură potrivită pentru a vă desfășura activitatea. Totuși, ne întrebăm dacă ați considera acceptabil ca un copil de doi, trei sau patru ani să stea în 15-16 grade, la creșă,grădiniță zi de zi.

Părinții au aflat, cu revoltă și tristețe, că în aceste instituții dedicate copiilor noștri, orice încercare de a conecta un radiator electric pentru a ridica măcar puțin temperatura duce imediat la suprasolicitarea rețelei și la săritul siguranțelor. Cum putem noi să înțelegem că, într-un oraș european, în anul 2024, un grup de copii mici nu poate beneficia de minimum de confort termic, deși părinții contribuie constant la bugetul local prin impozite și taxe?

Oare s-ar simți domnul primar liniștit și împăcat să își lase propriul copil într-un asemenea loc? Să-i spună, poate, că este un lucru normal să tremure de frig în timp ce încearcă să învețe și să socializeze? Să-l încurajeze că, deși afară este aproape iarnă, nu va putea să își desfășoare activitățile într-un mediu cald și primitor, ci într-unul „optimizat” până la limita răbdării?

Vă rugăm, domnule primar, să priviți această situație nu doar cu ochiul unui administrator, ci cu inima unui părinte. Vă rugăm să vă puneți pentru o clipă în locul nostru și să vă imaginați cât de greu este să trimiți copilul la creșă știind că va sta în frig toată ziua. Vă cerem să nu ignorați această problemă, ci să găsiți o soluție urgentă și demnă pentru copiii noștri. Ei merită un început în viață într-un mediu sigur, confortabil și sănătos.

Cu speranța că vom primi un răspuns rapid și o acțiune concret,

Părinții copiilor din creșele și grădinițele municipiului Focșani care sunt în situația dată mai sus. (Sursa – https://www.facebook.com/danna.gabi)

G4 Media a scris și despre amenda record pentru societatea locală de termoficare din Focșani – SC ENET SA – 4,3 milioane de euro de la Uniunea Europeană, pentru pentru neachitarea contravalorii certificatelor de CO 2. Mastodontul e ținut în viață, trimestrial, cu bani de la bugetul local sau de la Guvern. La această oră, ENET mai are puțin peste 10 mii de abonați la sistemul centralizat de încălzire, majoritatea focșănenilor debranșându-se an de an, din cauza facturilor uriașe.

Istoria unui mastodont ținut în viață cu banii Guvernului

Situația în care se află focșănenii și copiii lor, care îndură frigul în case, în școli și grădinițe, nu este una de ieri, de azi. Proasta gestionare a mastodontului numit ENET SA – furnizorul de căldură al municipalității – a dus la nenumărate sincope de-a lungul timpului, în final ducând, inevitabil, la falimentul societății.

ENET se află în insolvenţă din anul 2020, când a fost angajat un administrator special cu probleme penale, trimis în judecată într-un dosar instrumentat de DNA – Cristina Costin. Societatea mai are puţin peste 10.000 de clienţi, din cei 30.000 după 1989, când tot oraşul era încălzit.

Cei mai mulţi abonați au plecat din sistemul centralizat după anul 2000, când, în fiecare an, apa caldă se întrerupea pe timpul verii. În ciuda investiţiilor de zeci de milioane de euro făcute în centrala termică (inclusiv motoare Rolls Royce anunțate cu mare fast), bani atraşi din fonduri europene, situaţia nu s-a stabilizat, în ultimii ani continuând în forţă debranşările. În 2018, peste 500 de clienţi au ales confortul unei centrale termice de apartament, cu costuri mult mai mici, în 2019 numărul celor care au renunţat la apa „călâie” dată de ENET, livrată după jumătate de oră de stat cu robinetul deschis, a fost de 800, iar tendinţa este de creştere. La un moment dat, fostul manager, Manole Merchea, angajat cu un salariu uriaș să salveze societatea de la moarte, a încercat să interzică debranșarea.

În 2022, societatea a primit o amendă de 4,3 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru pentru neachitarea contravalorii certificatelor de CO2. “Până pe 30 aprilie 2022, Enet trebuia să depună certificatele de bioxid de carbon. Orice mare poluator trebuie să depună aceste certificate care s-au dus la nişte preţuri aberante. Certificatele sunt nişte taxe care se plătesc pentru poluare. La fiecare tonă de bioxid de carbon emis în atmosferă avem un certificat. Banii aceştia după certificat se duc în proiectele care vizează proiectele de decarbonizare, de protecţie a mediului. În felul acesta, Uniunea Europeană îşi adună bani pentru a susţine aceste investiţii, care vin pe urmă sub formă de proiecte de finanţare. Amenda este de 100 de euro pe fiecare certificat şi sunt 43.000 de certificate. Nu le putem plăti pentru că suma este enormă”, spunea atunci Manole Merchea, fostul manager al SC ENET SA Focșani.

Recent, primarul orașului, Cristi Misăilă, a înființat o altă firmă, condusă de apropiați ai PSD.

Unul dintre consilierii municipali susține că această situație era inevitabilă și că soluția înființării unei noi societăți ar fi trebuit adoptată încă din vara anului trecut, însă alegerile care băteau la ușă erau defavorabile administrației PSD.