Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, deschis publicului luni, de Ziua Culturii Naționale. Intrare liberă la Muzeul Teatrului Național

Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti va fi deschis publicului pe durata întregii zile de 15 ianuarie. Muzeul TNB, aflat la subsolul Sălii Mari, va fi deschis de Ziua Culturii Naţionale, intrarea fiind liberă pentru toţi vizitatorii, între orele 12.00 – 18.00. Un drapel cu o înălţime de 38.5 de metri va fi proiectat pe turnul scenei Teatrului Naţional, relatează News.ro.

La Sala Atelier a TNB, cu începere de la ora 19.00, va fi prezentat un spectacol de Ziua Culturii Naţionale. Este un spectacol-coupé, care va cuprinde reprezentaţiile ”Emmi – Amor pierdut, viaţă pierdută” şi „Amintiri din copilărie”.

„Emmi – Amor pierdut, viaţă pierdută” este una din puţinele piese scrise de marele poet Mihai Eminescu şi, cu această ocazie, una din rarele reprezentări scenice, în care vom regăsi zbuciumul sufletesc şi suferinţa celui neînţeles în amor. O dublă şi delicată dedicaţie ce poartă în spatele replicilor fiorul liric al…”plopilor fără soţ”. Vor da citire acestei piese actorii: Raluca Aprodu, Alexandru Potocean, Ciprian Nicula, Florin Călbăjos şi Răzvan Popa, cel care semnează şi regia spectacolului-lectură. În partea a doua a serii, un one-man show: „Amintiri din copilărie”, bazat pe întâmplările şi evocările narate cu haz, care au încântat generaţii la rând şi l-au făcut cunoscut acestora pe marele povestitor Ion Creangă. Scenariul, regia şi interpretarea sunt semnate de actorul Vitalie Bichir.

Teatrul Naţional ”I.L.Caragiale” din Bucureşti va marca Ziua Culturii Naţionale nu numai la sediul din Bucureşti, ci şi printr-un turneu cu spectacolul ”La câţiva oameni distanţă de tine” în regia lui Radu Afrim, realizat pe baza unui text al autorului român Dan Coman, text care dezbate probleme ardente ale societăţii actuale. Spectacolul este o coproducţie TNB – Centrul Cultural „George Coşbuc” Bistriţa şi se va juca pe 15 ianuarie la Oradea, iar pe 16 ianuarie, la Arad.

Pe toată durata Zilei Culturii Naţionale, publicul va avea ocazia să participe la Tururile Ghidate ale Teatrului Naţional. Participarea la vizitele ghidate se va face liber, pe baza înscrierilor făcute telefonic la agenţia de bilete a teatrului. Tururile Ghidate ale TNB propun publicului un traseu prin culisele scenelor, în atelierele în care sunt realizate decoruri şi costume, la cabinele actorilor. Ghidul tururilor TNB, Ionuţ Corpaci le va dezvălui vizitatorilor câteva dintre secretele celui mai mare teatru din Europa, care a împlinit anul acesta 173 de ani de existenţă şi 50 de ani în inima României, în sediul actual, unde s-a instalat în 1973.

Muzeul Teatrului Naţional Bucureşti, aflat la subsolul Sălii Mari a TNB, va fi deschis pe durata Zilei Culturii Naţionale, intrarea fiind liberă pentru toţi vizitatorii, între orele 12:00 – 18:00.

Publicul va putea vedea expoziţia ”Regina Maria la teatru” care a fost vernisată la 27 martie 2023, la finalul proiectului ”Expoziţie inovativă cu bunuri culturale restaurate din colecţia Muzeului TNB”, iniţiat de Teatrul Naţional Bucureşti şi finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. (www.muzeultnb.ro). Expoziţia cuprinde costume de scenă şi obiecte care au aparţinut unor mari actori din istoria teatrului românesc, restaurate în cadrul proiectului. Expoziţia oferă experienţe vizuale şi auditive inovatoare şi are în centru o rochie cu trenă care a aparţinut Reginei Maria a României. Conceptul care a condus la realizarea ansambului expoziţional ”Regina Maria la teatru” urmăreşte punerea în lumină a unor momente şi personalităţi importante din istoria şi cultura României.

Foaierele expoziţionale ale Teatrului Naţional oferă publicului ocazia de a vizita, pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale, următoarele expoziţii :

• în Foaierul Media (aripa dinspre Bd. N. Bălcescu), ”Tinere Talente la TNB” – o colecţie de lucrări realizate de 15 tineri artişti vizuali, bursieri ai programului naţional al Fundaţiei Regale Margareta a României numit Tinere Talente (premiat la Gala Societăţii Civile ca cel mai bun program de Artă şi Cultură din România, pentru crearea de oportunităţi egale pentru artiştii în devenire, indiferent de contextul social).

• în Rotonda şi foaierul Sălii Mici a TNB, poate fi vizitată Memorabilia, expoziţie de afişe, fotografii, instrumente, costume şi obiecte de scenă din cei 50 de ani de activitate artistică pe care cunoscutul artist român Nicu Alifantis i-a dăruit artei spectacolului.

• în Foaierul Media al Teatrului Naţional ”I.L.Caragiale” (aripa dinspre str. Tudor Arghezi) este găzduită expoziţia de portrete realizate de artistul fotograf Alex Gâlmeanu, fotografii realizate în cadrul campaniei „Iubirea care dărâmă ziduri”, derulată sub auspiciile Agenţiei de Dezvoltare Comunitară „Împreună”. Expoziţia poate fi vizitată pe 15 ianuarie, între orele 11-18. Sunt expuse 14 portrete ale unor romi „invizibili” care au devenit „mari” pentru că au primit iubire, încredere şi stimă de sine. Printre protagoniştii campaniei se numără sportivi de performanţă, actori, cântăreţi, activişti, sociologi, studenţi, cadre didactice, creatori de conţinut online etc. alături de persoanele care le-au influenţat cel mai mult viaţa.

În decembrie 2023, Teatrul Naţional ”I.L.Caragiale” din Bucureşti a aniversat o jumătate de secol de activitate în sediul de la kilometrul zero al Capitalei. Cu ocazia acestei aniversări, pe canalul video youtube, cunoscut deja sub numele de TNB-TV, a început difuzarea unei noi serii din Podcasturile Teatrului Naţional Bucureşti sub genericul ”50 de ani în inima României”. Podcasturile pot fi ascultate în format audio – pe principalele platforme de podcast (Redcircle, Buzzprout Spotify, Google Podcasts), dar şi vizionate pe canalul video al TNB, aflat pe platforma youtube şi cunoscut deja sub numele TNB-TV (https://www.youtube.com/@tnb-tvTeatrulNationalBucuresti).

În noua serie ”Podcasturile Teatrului Naţional – 50 de ani în inima României”, directorul artistic Marius Bodochi – gazda podcasturilor, îi are invitaţi pe actorii: Cristina Deleanu, Eugen Cristea, Constantin Dinulescu, Rodica Popescu Bitănescu, Olga Delia Mateescu, Tamara Creţulescu, Alexandru Georgescu, Cezara Dafinescu. Actori de neuitat care au semnat roluri importante pe scena Teatrului Naţional în ultimii 50 de ani, au răspuns invitaţiei de a fi alături de spectatorii Teatrului Naţional Bucureşti.

De Ziua Culturii Naţionale, TNB-TV va difuza episodul al patrulea din seria ”Podcasturile Teatrului Naţional – 50 de ani în inima României”, invitată fiind actriţa Olga Delia Mateescu.