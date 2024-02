Taylor Swift dezvăluie lista melodiilor incluse pe noul album „The Tortured Poets Department”

Taylor Swift a dezvăluit titlurile pieselor viitorului ei album, care va include colaborări cu trupa britanică Florence + The Machine şi cu rapperul american Post Malone, informează DPA şi PA Media.

Vedeta pop a anunţat, în timpul discursului de pe scena galei Grammy, în Los Angeles, că va lansa un nou album intitulat ”The Tortured Poets Department” pe 19 aprilie.

Luni, artista în vârstă de 34 de ani a părut să dezvăluie titlurile celor 16 piese şi a piesei bonus de pe noul album, împărtăşind o fotografie a discului fizic pe reţelele de socializare, transmite Agerpres.

Albumul include o melodie intitulată ”Florida!!!”, în care va cânta alături de Florence + The Machine, o trupă britanică a cărei lideră este Florence Welch, precum şi o melodie intitulată ”Fortnight”, care îl include pe cântăreţul Post Malone.

Lista titlurilor mai include ”So Long, London”, ”I Can Fix Him (No Really I Can)”, ”Guilty As Sin?”, ”The Smallest Man Who Ever Lived”, ”I Can Do It With A Broken Heart” şi ”Clara Bow”, iar melodia bonus este intitulată ”The Manuscript.”

Albumul în varianta vinil este disponibil pentru precomandă pe site-ul lui Taylor Swift şi include ”o copertă colecţionabilă sub forma unei cărţi de 24 de pagini cu versurile a trei melodii scrise de mână şi fotografii care nu au mai fost publicate până acum”.

Swift a anunţat lansarea noului album pe când se afla pe scena galei Grammy, unde a câştigat cel de-al 13-lea trofeu Grammy din carieră pentru cel mai bun album pop vocal graţie discului ”Midnights”, care i-a adus apoi trofeul pentru cel mai bun album al anului, câştigat pentru a patra oară.