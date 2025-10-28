Taxe vamale și pământuri rare: Cum s-a instaurat pacea între SUA și China

Statele Unite și China au ajuns la un acord de pace? Este acesta un punct de cotitură real și „ferm”, care nu mai este supus oscilațiilor volatile ale președintelui american Donald Trump, hotărât să folosească taxele pentru a obține concesii și a-i încolți chiar și pe aliații istorici ai Americii, relateaz[ Avvenire, preluată de Rador Radio România.

Cea mai mare și a doua cea mai mare economie a lumii au convenit asupra cadrului pentru un potențial acord comercial. Pe scurt, un armistițiu. Textul, a explicat secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, va fi discutat în cadrul întâlnirii dintre Trump însuși și președintele chinez Xi Jinping, programată joi în Coreea de Sud, prima după cea din 2019. Deci, care sunt termenii conveniți? Pacea lui Trump se bazează pe relații interne? În primul rând. Nu vor mai exista alte taxe de 100% pentru produsele chinezești, o „armă” amenințată în mod repetat de însuși președintele american. Deocamdată, nu se vorbește despre asta, se spune doar că înţelegerea ar include un „acord final”. La rândul său, Beijingul s-a angajat să suspende restricțiile asupra exporturilor globale de pământuri rare, abandonând efectiv utilizarea mineralelor rare, atuul său în jocul comerțului global (gigantul asiatic procesează aproximativ 90% din pământurile rare ale lumii, folosite pentru a produce orice, de la panouri solare la smartphone-uri). De asemenea, China va face achiziții „substanțiale” de soia americană.

Trump afișează optimismul. Cu puțin timp înainte de a ateriza la Tokyo, unde se întâlneşte astăzi cu prim-ministrul japonez nou ales, Sanae Takaich, președintele SUA și-a exprimat încrederea în „ajungerea la un acord comercial”, exprimându-și stima pentru „colegul” său chinez Xi. „Vom avea o conversație excelentă; am un mare respect pentru președintele chinez”, a asigurat el. Mai mult, Trump a anunțat că va vizita China la începutul anului 2026. „Am fost invitat să merg în China și o voi face la începutul anului viitor. Am decis deja totul. Președintele Xi poate veni la Washington sau la Palm Beach sau în altă parte mai târziu.”

Pe scurt, cei doi giganți încearcă să dezamorseze riscul unei noi escaladări a războiului comercial în timp ce Trump este angajat în „campania sa pentru Asia”. În timpul turneului său în Malaezia, Japonia și Coreea de Sud, președintele intenționează să semneze acorduri cu alte țări – a făcut deja acest lucru cu Malaezia – pentru a obține minerale esențiale și, astfel, a reduce dependența Americii de Beijing. Conform acordurilor încheiate, Washingtonul va menține o rată tarifară de 19% pentru majoritatea exporturilor din Malaezia, Cambodgia și Thailanda, în timp ce unele produse vor fi exceptate. Rata tarifară pentru Vietnam va rămâne la 20%. Prin urmare, politica tarifară susținută cu pasiune de Trump rămâne în vigoare, confirmându-şi rolul de instrument flexibil (și imprevizibil) în mâinile puterii americane.

„Taxele sunt anunțate, apoi amânate, apoi implementate, apoi parțial anulate din nou, apoi majorate atunci când țările afectate reacționează, și așa mai departe într-o nebunie nesfârșită de mesaje contradictorii și haos”, scrie King’s College London. „Acest lucru ne face să ne întrebăm dacă abordarea lui Trump față de taxe este strategică – haosul fiind o stratagemă deliberată pentru a-i face pe partenerii comerciali mai dispuși să ofere concesii, temându-se de ce s-ar putea întâmpla din cauza unui președinte care își construiește cu grijă o reputație de imprevizibilitate – sau nu există niciun fel de strategie, haosul fiind creat în mare parte din mers de un președinte care nu știe prea multe și nu este interesat de complexitatea politicilor publice”.

Între timp, diplomația americană ar lucra la o lovitură dramatică. O (nouă) întâlnire între Trump și conducătorul nord-coreean Kim Jong-un la granița dintre cele două Corei, cu ocazia summitului APEC de la Gyeongju. O întâlnire față în față descrisă de directorul adjunct pentru securitate națională al biroului prezidențial sud-coreean, Oh Hyun-joo, ca fiind „improbabilă, însă posibilă”. Phenianul „sfidează deseori așteptările”. Președintele american, aflat la bordul Air Force One, a declarat că ar dori să se întâlnească cu Kim dacă acesta ar fi interesat: „M-am înțeles foarte bine cu Kim Jong-un, mi-a plăcut de el, şi eu i-am plăcut, dacă vrea să se întâlnească cu mine, voi fi în Coreea de Sud”.

Sursa: AVVENIRE / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel