VIDEO „Tăticul a ajuns acasă”, postează Casa Albă, folosind apelativul referitor la Trump din declaraţiile lui Rutte

Casa Albă a folosit apelativul „tătic” (daddy) referitor la Donald Trump într-un videoclip publicat după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a folosit acest termen într-o conversaţie cu preşedintele american, relatează joi Reuters.

„Tăticul a ajuns acasă”, a postat Casa Albă pe reţeaua X, împreună cu videoclipul care conţine melodia lui Usher „Hey Daddy (Daddy’s Home – Hei tati, tăticul a ajuns acasă – n.r.)” şi imagini cu Trump de la summitul NATO de la Haga, transmite Agerpres.

🎶 Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.

President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii

— The White House (@WhiteHouse) June 26, 2025