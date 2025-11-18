Târgul de Crăciun, în suspans la Ploiești: singura firmă care și-a asumat organizarea are datorii de anul trecut / Consilier local: ”S-au amânat discuțiile pentru că există debite neîncasate”

Organizarea Târgului de Crăciun de la Ploiești este, momentan, în stand-by. Singura firmă care a depus cerere la Ploiești este Autentic Technology & Events SRL, organizatorul Târgului de Crăciun de anul trecut. Membrii Comisiei nr. 2 din Consiliul Local Ploiești au amânat, marți, discuțiile pe motiv că „există debite neîncasate de anul trecut”, anunță Observatorul Prahovean.

Membrii Comisiei de valorificarea patrimoniului a analizat, marți, cererea depusă de Autentic Technology & Events SRL, organizatorul Târgului de Crăciun de anul trecut.

„S-au amânat discuțiile pentru că există debite neîncasate de anul trecut, tot din cadrul evenimentelor privind Sărbătorile de Iarnă. Discuția va fi reluată când acele debite vor fi stinse.

Totodată reprezentanții societății au fost invitați la ședința de astăzi, dar nu au luat parte, membrii comisiei transmițând încă o dată invitația către aceștia pentru a primi lămuriri cu privire la problemele ridicate în cadrul comisiei”, a precizat consilierul local Robert Vâscan (PSD), președintele comisiei.

Primăria Ploiești a anunțat, inițial, că deschiderea Târgului de Crăciun ar urma să aibă loc în același timp cu aprinderea luminițelor, respectiv pe 29 noiembrie.