G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Târgul de Crăciun, în suspans la Ploiești: singura firmă care și-a asumat…

decoratiuni craciun casa
Sursa foto: Pixabay

Târgul de Crăciun, în suspans la Ploiești: singura firmă care și-a asumat organizarea are datorii de anul trecut / Consilier local: ”S-au amânat discuțiile pentru că există debite neîncasate”

Articole18 Noi 0 comentarii

Organizarea Târgului de Crăciun de la Ploiești este, momentan, în stand-by. Singura firmă care a depus cerere la Ploiești este Autentic Technology & Events SRL, organizatorul Târgului de Crăciun de anul trecut. Membrii Comisiei nr. 2 din Consiliul Local Ploiești au amânat, marți, discuțiile pe motiv că „există debite neîncasate de anul trecut”, anunță Observatorul Prahovean.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Membrii Comisiei de valorificarea patrimoniului a analizat, marți, cererea depusă de Autentic Technology & Events SRL, organizatorul Târgului de Crăciun de anul trecut.

„S-au amânat discuțiile pentru că există debite neîncasate de anul trecut, tot din cadrul evenimentelor privind Sărbătorile de Iarnă. Discuția va fi reluată când acele debite vor fi stinse.

Totodată reprezentanții societății au fost invitați la ședința de astăzi, dar nu au luat parte, membrii comisiei transmițând încă o dată invitația către aceștia pentru a primi lămuriri cu privire la problemele ridicate în cadrul comisiei”, a precizat consilierul local Robert Vâscan (PSD), președintele comisiei.

Primăria Ploiești a anunțat, inițial, că deschiderea Târgului de Crăciun ar urma să aibă loc în același timp cu aprinderea luminițelor, respectiv pe 29 noiembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu atacă Târgul de Crăciun din Craiova: ”Nu avem nevoie de artificii sau tematici de Star Wars menite să atragă atenția pe moment” / Susține că Sibiul a fost mai vizitat decât Craiova

Articole17 Feb 2025
0 comentarii

Nicuşor Dan: Peste 1,3 milioane de vizitatori au făcut ca cea de-a 17-a ediţie a Târgului de Crăciun Bucureşti să fie cu adevărat magică

Articole27 Dec 2024
0 comentarii

Iluminatul de Sărbători va fi inaugurat în Capitală vineri, când se deschide Târgul de Crăciun / Programul din Capitală: Nicole Cherry, Loredana, Lidia Buble şi Ovidiu Lipan Ţăndărică vor cânta în Piaţa Constituţiei

Articole27 Noi 2024
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.