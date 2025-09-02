Tânărul care s-a filmat în timp ce agresa un livrator din Bangladesh pe motiv că ar fi „invadator”, adus sub escorta Poliției la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 din București pentru a fi audiat
Costin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce agresa un livrator din Bangladesh, este adus sub escorta Poliției la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 din București pentru a fi audiat.
Reamintim că tânărul de 20 de ani a lovit un livrator, pe o stradă din Capitală, pe motiv că acesta ar fi „invadator”.
-Du-te înapoi în țara ta, asta e problema!, i-a strigat Tudoran livratorului.
-De ce? De ce?, l-a întrebat bprbatul din Bangladesh.
-Pentru că ești un invadator! i-a răspuns tânărul.
Costin Tudoran este acuzat de loviri sau alte violenţe.
Agresorul, care a filmat momentul atacului, s-a făcut remarcat pe reţelele de socializare unde, pe mai multe conturi, a promovat simboluri naziste şi a postat imagini cu el, având faţa acoperită cu măşti şi purtând arme albe.
După ce a fost oprit din agresiune de către un poliţist, Tudoran a cerut, în repetate rânduri să îşi sune mama.
