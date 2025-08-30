Tânără din Hunedoara, sechestrată şi obligată să practice prostituţia de către concubin / A lovit-o în zona capului, i-a distrus telefonul şi a încuiat-o în locuinţă / Bărbatul a fost reţinut de poliţişti

O tânără de 27 de ani din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, a fost sechestrată şi obligată de concubinul său, un bărbat de 30 de ani, să practice prostituţia pentru obţinerea de bani. Bărbatul a fost reţinut de poliţişti şi faţă de acesta a fost emis ordin de protecţie provizoriu, transmite News.ro.

”La data de 29 august 2025, o femeie în vârstă de 27 de ani, din municipiul Brad, s-a prezentat la sediul Poliţiei Municipiului Brad, unde a reclamat faptul că, în perioada 1 iulie – 28 august 2025, concubinul său, un bărbat de 30 de ani, ar fi agresat-o fizic, ar fi sechestrat-o şi ar fi obligat-o să întreţină raporturi sexuale cu diferiţi bărbaţi, pentru obţinerea de bani”, anunţă, sâmbătă, IPJ Hunediara.

Sursa citată a precizat că tânăra a solicitat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului, poliţiştii au constatat existenţa unui risc iminent, motiv pentru care faţă de bărbat a fost emis ordin de protecţie provizoriu.

În aceeaşi zi, poliţiştii din Deva au pus în executare mandatul de aducere emis pe numele bărbatului, acesta fiind cercetat pentru proxenetism, lipsire de libertate în mod ilegal, ameninţare, violenţă în familie şi distrugere.

”Anchetatorii au stabilit că, în perioada iunie – august 2025, femeia a locuit împreună cu concubinul său într-un imobil închiriat în Deva, unde ar fi fost agresată şi ameninţată în repetate rânduri, fiind forţată să practice prostituţia pentru clienţii aduşi de acesta. În data de 28 august 2025, după o altercaţie, bărbatul ar fi lovit-o în zona capului, i-ar fi distrus telefonul şi ar fi împiedicat-o să părăsească locuinţa, ameninţând-o din nou cu acte de violenţă”, mai anunţă IPJ Hunedoara.

Poliţiştii au dispus reţinerea preventivă pentru 24 de ore a bărbatului, care a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Deva.