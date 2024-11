Tadej Pogacar și cele 5 recorduri magice din ciclism pe care le poate atinge în următoarea perioadă

Tadej Pogacar nu a avut rival în sezonul 2024, ciclistul sloven fiind cu o clasă peste concurență. La doar 26 de ani, rutierul celor de la UAE Team Emirates poate ținti sus de tot, iar jurnaliștii de la cyclinguptodate.com au prezentat o listă de recorduri pe care Pogi le poate doborî mai devreme sau mai târziu.

În 2024, Tadej a bifat 25 de victorii, iar demn de menționat este faptul că 24 dintre acestea au ținut de nivelul WorldTour.

Slovenul s-a încoronat campion în Turul Italiei (Il Giro) și Turul Franței (Le Tour), iar pentru următoarea perioadă poate ataca recoduri importante cum ar fi următoarele:

În 2024, Tader s-a impus în șase etape din Le Tour, competiție pe care a câștigat-o la pas. A fost al treilea titlu din Turul Franței pentru slovenul celor de la UAE.

Recordul de victorii de etapă într-o singură ediție din Le Tour este deținut de Eddy Merckx, Charles Pélissier și Freddy Maertens: vorbim de opt etape câștigate.

În acest moment, Pogacar are două titluri în Liège-Bastogne-Liège. Trebuie însă să ne amintim că acum doi ani de zile nu a putut participa pentru ca i-a murit soacra, iar în 2023 a suferit o căzătură.

Recordul de titluri din Liège-Bastogne-Liège este deținut de legendarul Eddy Merckx, cu 5 victorii.

În acest sezon, Tadej a cucerit primul său tricou curcubeu după ce a atacat incredibil cu 100 de kilometri înainte de linia de sosire. Are însă tot timpul în față pentru a repeta isprava în anii următori.

Cele mai multe titluri mondiale le au Peter Sagan, Rik van Steenbergen, Oscar Freire, Alfredo Binda și Eddy Merckx, câte trei victorii.

De altfel, Pogi a anunțat deja că Mondialul din 2025 din Rwanda este unul dintre obiectivele sale principale.

Dacă se va impune în 2025, atunci Pogacar ar putea avea două titluri mondiale la doar 27 de ani.

Slovenul a triumfat în Il Lombardia din 2024, acesta fiind al patrulea său titlu. Pogacar l-a egalat deja pe Alfredo Binda. Mai are de trecut de Fausto Coppi, cel care deține recordul: 5.

Acesta este unul dintre recordurile pe care slovenul are cele mai mari șanse să le bată pe termen scurt.

Pogacar se poate lăuda deja cu 3 titluri în Le Tour și este lesne de înțeles că Turul Franței este principalul său obiectiv.

Cu Lance Armstrong șters din istoria ciclismului cu ale sale 7 titluri din Le Tour, Tadej se uită acum în față la recordul celor patru mari: Miguel Induráin, Eddy Merckx, Jacques Anquetil și Bernard Hinault. Fiecare se poate lăuda cu cinci victorii în Turul Franței.

Delighted to attend the UCI Women’s WorldTour and UCI WorldTour Seminar, where we celebrated the 2024 UCI Rankings leaders.

Tadej Pogačar, Shirin Van Anrooij, and the winning teams were awarded their well-deserved trophies. pic.twitter.com/kBHGNJxcjo

— Amina Lanaya (@Amina_Lanaya) November 26, 2024