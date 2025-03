Sute de bilete la concerte ale lui Taylor Swift, Adele, Ed Sheeran dar și din NBA și US Open au fost furate online / Hoții ar fi obţinut peste 600.000 de dolari într-un an

O grupare de infractori cibernetici a furat şi apoi a revândut peste 900 de bilete digitale la concertele Taylor Swift şi la alte evenimente costisitoare vândute pe platforma StubHub, potrivit procurorilor din New York, citaţi de The Associated Press, transmite News.ro.

Escrocheria internaţională a implicat persoane care lucrau în Jamaica pentru o firmă contractată de piaţa online de bilete, a declarat procurorul districtului Queens, Melinda Katz.

Contractanţii furau URL-urile biletelor cumpărate de pe StubHub şi le trimiteau prin e-mail altor persoane din New York, care apoi le descărcau şi le revindeau pe StubHub la preţuri exorbitante, a spus ea.

Echipa a obţinut profituri de peste 600.000 de dolari pe parcursul a aproximativ un an, între iunie 2022 şi iulie 2023, potrivit procurorilor.

Majoritatea biletelor furate au fost pentru turneul Eras Tour al lui Swift, dar hoţii le-au supraevaluat şi pe cele pentru concertele lui Adele şi Ed Sheeran, meciurile din NBA şi campionatele de tenis U.S. Open.

Katz a adăugat că anchetatorii încă stabilesc amploarea operaţiunii, inclusiv alţi potenţiali complici.

Doi dintre cei implicaţi, Tyrone Rose şi Shamara Simmons, au fost arestaţi şi acuzaţi joia trecută de furt calificat, infracţiuni informatice şi conspiraţie, a declarat biroul lui Katz.

Potrivit procurorilor, Rose, în vârstă de 20 de ani, a fost unul dintre cei care, în Jamaica, au redirecţionat biletele cumpărate către e-mailurile lui Simmons, în vârstă de 31 de ani, şi ale unui alt complice stabilit în Queens, cartierul New York City.

Rose a fost reţinut în timp ce se afla în vizită la New York şi i s-a ordonat să îşi predea paşaportul, a declarat marţi biroul lui Katz. El şi Simmons au pledat nevinovaţi şi au fost eliberaţi în aşteptarea următoarei lor întâlniri în instanţă vineri.

Biroul avocatului din oficiu care îl reprezintă pe Rose a refuzat să comenteze, iar avocaţii lui Simmons nu au răspuns imediat marţi.

StubHub a transmis, marţi, că a descoperit schema infracţională şi a raportat-o autorităţilor şi furnizorului său terţ de servicii pentru clienţi.

Compania a precizat că între timp a încetat relaţia cu furnizorul şi şi-a consolidat măsurile de securitate. Toate comenzile de bilete identificate până în prezent ca fiind afectate de furt au fost, de asemenea, înlocuite sau rambursate integral, potrivit StubHub.