SURSE „Vrăjitoarea Claudia” și „vrăjitoarea Maria”, reținute și anchetate pentru înșelăciune / Ar fi pretins că dețin puteri supranaturale și realizează ritualuri oculte / O persoană a fost păcălită cu un „ritual de împreunare cu persoana iubită”

Mărgeanu Claudia Florina și Bornea Mădălina au fost reținute pentru înșelăciune, cele două femei fiind acuzate că ar fi păcălit o persoană că, prin vrăjitorie, îi vor rezolva diferite probleme personale și ar fi constrâns-o să le remită aproximativ 31.000 de euro, potrivit surselor G4Media.

Joi, 7 august 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Giurgiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înşelăciune, prejudiciul fiind de 30.950 de euro.

„În fapt, în perioada 6 iunie – 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei, ambele utilizând calități mincinoase, respectiv prezentându-se pe rețele de socializare că dețin puteri supranaturale și că realizează diverse ritualuri oculte, ar fi indus în eroare o persoană, sub pretextul că, prin metode specifice actelor de vrăjitorie, îi va rezolva diferite probleme personale, context în care ar fi determinat-o și ar fi constrâns-o pe aceasta să îi remită 30.950 de euro”, au precizat reprezentanții IPJ București.

Din cercetări, s-a mai stabilit că, în momentul în care persoana vătămată dorea să încheie aceste acțiuni, cele două bănuite ar fi amenințat-o și ar fi constrâns-o moral, să le remită în continuare sume de bani.

Una dintre femeile anchetate pentru înșelăciune ar fi Mărgeanu Claudia Florina, care, utilizând calități mincinoase, respectiv prezentându-se pe rețele de socializare drept „vrăjitoarea Claudia”, pretindea că are puteri supranaturale și că realizează diverse ritualuri oculte, potrivit surselor G4Media.

Aceasta acționa împreună cu Bornea Mădălina, care se prezenta drept „vrăjitoarea Maria”.

Cele două ar fi înșelat victima spunand ca vor face un „ritual de împreunare cu persoana iubită” iar ulterior, că trebuie să rezolve mai multe probleme grave de sănătate pe care le-au descoperit și care sunt cauzate de mai multe farmece și blesteme din trecut, au transmis surse apropiate anchetei pentru G4Media.

Totodată, de fiecare dată când persoana vătămată voia să se oprească, cele doua „vrăjitoare” o amenințau că totul se va întoarce împotriva ei, inclusiv farmecele pe care le-au făcut ele pentru a o ajuta, constrângând-o astfel moral să continue „lucrarea” și să le remită în continuare sume de bani.

În vederea administrării materialului probator, pe 7 august 2025, au fost puse în executare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care dispozitive electronice pe care acestea le-ar fi utilizat, documente și obiecte folosite la efectuarea de ritualuri oculte și acte de vrăjitorie.

De asemenea, au fost identificați și ridicați 101.500 de lei și 12.350 de euro.

Cele două femei au fost depistate și conduse la audieri.

În baza probatoriului administrat în cauză, față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate în fața instanței, cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secţiei 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.