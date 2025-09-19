SURSE Sorin Grindeanu vrea patru posturi de prim-vicepreședinți la PSD, printre care Lia Olguța Vasilescu și Victor Negrescu / Posibil congres PSD în octombrie

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, vrea să candideze la șefia partidului la viitorul congres cu o listă de candidați pe celelalte posturi de conducere (moțiune), au declarat pentru G4Media surse social-democrate. Una dintre propunerile lui Grindeanu va fi extinderea numărului de prim-vicepreședinți de la 2 la 4. Singurul lider PSD care a anunțat până acum că vrea să candideze împotriva lui Grindeanu pentru șefia partidului e Titus Corlățean.

Printre cei patru candidați la funcția de prim-vicepreședinte de pe viitoarea moțiune a lui Grindeanu se numără Lia Olguța Vasilescu (primar Craiova) și Victor Negrescu (vicepreședinte al Parlamentului European), potrivit informațiilor G4Media. Lia Olguța Vasilescu s-a remarcat în ultimele zile prin atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan.

În acest moment, singurul prim-vicepreședinte al PSD este Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. În luna mai 2025, Daniel Băluță a fost singurul contracandidat al lui Sorin Grindeanu pentru șefia interimară a partidului după demisia lui Marcel Ciolacu.

Alte nume vehiculate pentru posturile de prim-vicepreședinți pe lista lui Grideanu sunt Bogdan Ivan (ministrul Energiei), Corneliu Ștefan (PSD Dâmbovița) și Ionuț Pucheanu (primarul Galațiului), dar nu e clar dacă aceștia se vor regăsi pe lista finală.

Un alt post de putere în PSD este cel de secretar general, ocupat acum de Paul Stănescu. Influentul baron de Olt are însă o relație extrem de cere cu Grindeanu, care ar vrea un loial pe această poziție. În partid e vehiculat numele vicepremierului Marian Neacșu, dar surse de la vârful partidului au declarat pentru G4Media că acesta nu va candida.

În ceea ce privește data congresului, Grindeanu ar înclina pentru luna octombrie, cu condiția ca până atunci să se încheie negocierile din coaliție pentru reforma administrației locale, potrivit surselor G4Media.

Reamintim că Sorin Grindeanu e președinte interimar al PSD din 20 mai, după demisia lui Marcel Ciolacu ca urmare a eșecurilor repetate ale candidaților partidului la prezidențiale.

Titus Corlățean, fost ministru de Externe, a anunțat în urmă cu o lună că va candida la șefia PSD de pe o platformă conservatoare.