SURSE Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, ar fi recunoscut ca a avut „discuții” cu un minor / Bărbatul a fost audiat de Poliție pentru că ar fi încercat să determine un adolescent de 15 ani să întrețină relații sexuale

Sebastian Popescu ar fi recunoscut în fața polițiștilor că ar fi discutat cu un minor, în contextul în care este acuzat că ar fi abordat pe social media un adolescent de 15 ani, pentru a-l determina să întrețină relații sexuale, potrivit surselor G4Media.

Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, a fost dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 l-a reclamat la Poliție.

Reclamația a fost făcută de „Justițiarul de Berceni”, iar un clip video în care Popescu discuta cu poliția a fost postat pe contul de TikTok al acestuia.

Autoritățile nu au dispus măsuri preventive pentru Sebastian Popescu, în urma audierilor, conform surselor G4Media. Polițiștii continuă verificările în acest caz, conform acelorași surse.

La fața locului, în Sectorul 3, s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, care au discutat cu cele două persoane.

Ulterior, Sebastian Popescu a fost dus la audieri, pentru verificări suplimentare.